25 Mini-Knallkörper signalisierten vor dem Start diesmal ein kleines Jubiläum: Die Laufgruppe "Schwedter Hasen" gibt es nämlich inzwischen seit zweieinhalb Jahrzehnten. Zusammen mit der gesamten Abteilung Leichtathletik beim TSV Blau-Weiß, die 2017 genau doppelt so alt ist, wird der Geburtstag im neuen Jahr auch noch richtig gefeiert.

Am letzten Tag des alten Jahres setzte sich der Pulk aus Wanderern, Nordic-Walkern, FreizeitJoggern und durchaus ambitionierten Laufsportlern kurz nach dem Silvesterknaller-Startsignal von Läuferin Anna Szulc auf selbst gewählten Streckenlängen in Bewegung. Anna war hoch motiviert an den Waldrand gekommen: "Kann ich bis zum Abend laufen?", fragte sie mehr zum Scherz bei Heike Sternkiker an. Die hatte zusammen mit ihrem Mann Mario und dem Familiennachwuchs sowie weiteren Helfern aus der Laufgruppe alles bestens vorbereitet, auch den heißen Tee und den Glühwein, den sich die Teilnehmer bei Sonnenschein und null Grad nach dem Rennen schmecken ließen.

Mit insgesamt 107 Teilnehmern (im Vorjahr 85) hatte man aber offenbar nicht gerechnet. So wurde der Silvesterlauf ein passender Abschluss eines wiederum erfolgreichen "Hasen"-Jahres, das elf Einzel- und den fast schon obligatorischen Vereinssieg im Uckermarkcup sowie mehr als 450 Starter bei dem halben Dutzend in Schwedt selbst ausgerichteten Läufen gebracht hatte.

Den weitesten Anreiseweg zum Silvesterlauf hatte übrigens eine Familie aus der spanischen Hauptstadt: Die frühere Schwedterin Birte Gonzales-Garcia verbrachte mit ihrem Mann Javier und den beiden Töchtern Hanna (8) und Emma (5) das Weihnachtsfest sowie den Jahreswechsel bei den Eltern. Da die Familie auch in Madrid regelmäßig läuft (bis hin zu Halbmarathons), lag es auf der Hand, dem hiesigen Lauf einen aktiven Besuch abzustatten. Während sich die Töchter - wie übrigens auch der Autor dieses Textes - mit der kleinen Runde begnügten, kamen Mama und Papa nach großen Runden wesentlich später wieder zum Ausgangspunkt. Dort wartete auf sie, wie auf alle anderen Teilnehmer, eine schicke Urkun-de sowie ein Los für die Tombola. Für die hatte vor allem Lauf-Namensgeber Fielmann Preise spendiert, drei Karpfen kamen vom Schwedter Fischereibetrieb Zahn hinzu. Auch PCK hatte den Lauf unterstützt. Letztlich reichten weder Urkunden noch Preise.

Ein weiteres Ergebnis sei am Rande mit erwähnt: Wie immer war zwar kein Startgeld zu entrichten, aber es durfte gespendet werden - 115 Euro können jetzt die "Hasen" einmal mehr den Initiatoren zur Absicherung der Fahrt ins rumänische Kinderheim in Ocland übergeben. Zum nächsten Mal Lauf-Gastgeber sind die Oderstädter schon in zwölf Tagen: Dann startet nämlich im Külzviertel das erste von drei Rennen im diesjährigen Junior-Cross-Cup des Leichtathletikkreises Uckermark und der UDG.