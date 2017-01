Feuerwehr verlebt ruhigen Jahreswechsel

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Für die Eberswalder Brandbekämpfer ist es ein Jahreswechsel ohne größere Einsätze gewesen. "Es war recht ruhig", sagt Rainer Depke von der Berufsfeuerwehr am Sonntagnachmittag. Wie er berichtet, musste die Truppe in der Silvesternacht insgesamt drei Mal ausrücken. Neben dem Schwelbrand in der Robert-Koch-Straße, von dem die Feuerwehr - wie oben im Polizeibericht beschrieben - unverrichteter Dinge wieder abziehen konnte, ist es noch zu zwei Container-Bränden gekommen.

Gegen 21 Uhr hat in der Heegermühler Straße ein Altkleider-Container gebrannt. Kurz vor 1 Uhr am frühen Neujahrstag stand dann ein Papier-Container in der Tramper Chaussee in Flammen. Wie Feuerwehrmann Rainer Depke vermutet, sind beide Feuer durch unsachgemäße Handhabung von Knallkörpern verursacht worden.