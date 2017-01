Linke empfÃ¤ngt mit GlÃ¼hwein

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Zu mehreren öffentlichen Glühweinempfängen lädt die Fürstenwalder Linke in diesem Jahr wieder ein. Der erste findet am Dienstag, von 10 bis 12 Uhr, auf dem Marktplatz statt. Neben dem Heißgetränk - mit und ohne Alkohol - gibt es Schmalzbrote und Apfel-Ingwer-Punsch. "Außerdem gibt es jede Menge Zeit zum Reden, über Gott und die Welt und vor allem über unsere Heimatstadt Fürstenwalde", erklärte der Stadtvorsitzende, Stephan Wende. Die weiteren Empfänge finden am Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, am Bahnhof/Nordseite und am 16. Januar, 16 bis 18 Uhr, vor dem roten Netto-Markt in der August-Bebel-Straße statt.