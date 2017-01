Unfall mit zwei Verletzten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Am Freitag gegen 16.45 Uhr wurden in der Straße Am Kanal in Eisenhüttenstadt bei einem Unfall zwei Menschen leicht verletzt. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer geriet auf Grund von Straßenglätte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Pkw. Dessen Insassen wurden leicht verletzt und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.