Silvesterstarts fÃ¼r Hunderte LÃ¤ufer bei strahlendem Sonnenschein

Neuenhagen/Strausberg (MOZ) Mit Spaß, guter Laune und sportlich beendeten zahlreiche Läufer, Walker und Spaziergänger das Jahr 2016. In Neuenhagen hatten Jana Reuß und Gerald Sachs zum 7. Silvesterlauf eingeladen und mehr als 350 kamen, um ein paar Runden zu drehen. "Wir haben extra wieder ein paar Hindernisse eingebaut, also Äste und Unebenheiten", witzelte die Servicemanagerin, als sie die Sportler zur kurzen Erwärmung bat und dort vor allem Wert auf warme Gelenke legte.

Alle Teilnehmer konnten sich vor dem Start mit Tee wärmen, nach den Läufen - eine Runde ums Wäldchen war etwa 2,7 Kilometer lang - gab es Glühwein und einen Pfannkuchen. Als 2010 der erste Silvesterlauf startete, gab es sogar Schnee. "Wir arbeiten dran", sagte Gerald Sachs. Nächstes Jahr gibt es garantiert die achte Auflage. Vielleicht ja dann auch mit Schneeflöckchen.

Superlaufwetter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt - das nutzten auch rund 200 Läufer, die zum Marienberg in Strausberg gekommen waren. Bevor es aber dort an den Start für die zwei bis acht Kilometer langen Strecken am idyllischen Straussee ging, gab es noch dicke Überraschungen. Die Filiale der Berliner Volksbank, neben der LKK Klimatechnik GmbH und dem KSC Strausberg Mitorganisator des Laufes, überreichte dem Verein Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf für die Durchführung der Fußball-Kinder-Feriencamps 2017 einen Spenden-Scheck in Höhe von 1500 Euro. So viel Geld bekamen auch die bundtstift-Schule und der Sozialpark MOL. 1250 Euro erhielt die Heinrich-Mann-Bibliothek für den Kauf von E-Book-Readern. Bürgermeisterin Elke Stadeler gab den Startschuss für den fröhlichen Jahresabschluss, verbunden mit guten Wünschen für 2017.