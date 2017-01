Betrunkene Autofahrer erwischt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Am Wochenende wurden in Eisenhüttenstadt zwei unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer erwischt. Am Freitagabend gegen 22 Uhr wurde in der Karl-Marx-Straße ein 45-jähriger Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille Alkohol im Blut. Eine weitere Trunkenheitsfahrt stellte die Eisenhüttenstädter Polizei in der Silvesternacht fest. Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin wurde gegen 23 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße einer Kontrolle unterzogen, bei welcher ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,40 Promille ergab. Eine Blutprobe wurde angeordnet.