Schauspieler lassen HÃ¼llen der Vergangenheit fallen

Zollbrücke (MOZ) "Ich bin Schauspieler und soll hier als ich auftreten. Ich soll mich hier selbst spielen, also nicht ich selbst sein." Etwas ratlos, dennoch entschlussfreudig klang diese erste Ansage von Elke Richter auf der Bühne im Theater am Rand. Schnell war allerdings klar, sie ist mit dieser Ansage nicht allein.

Im Nu gesellten sich neun weitere Schauspieler neben ihr auf die Bühne und ließen im Chor verlauten: "Wo ist denn der/die? Der/die will immer nur dabei sein. Der/die hat nur unter Vorbehalt zugesagt. Der/die ist halt gut im Geschäft. Das Publikum will doch der/die sehen. Aber der/die hat eben Termine, Termine, Termine und kann nicht zur Stunde der Komödianten dabei sein."

Nur, wer ist eigentlich der/die? Ist es der abwesende Regisseur Michael Kind, "der nicht da ist, weil er auf Hochzeitsreise in Barcelona weilt", lautet der Running Gag, wenn sein Name fällt. Oder ist es der erfolgreiche Schauspieler, der sich nicht mehr nach seinen Kollegen umsieht? Oder sind es gar alle Schauspieler? Eine klare Antwort gibt es nicht. Feststeht, der/die ist so erfolgreich, dass er keine Zeit für einen Auftritt mit seinen alten Kollegen und Freunden hat.

Dabei sind sie doch gerade deshalb zusammenkommen. Um nach mehr als 30 Jahren im Schauspielgeschäft, einen Rückblick zu wagen. An einer langen Tafel begeben sich die gealterten jungen Wilden auf eine Zeitreise ihres Schauspiellebens - teils mit Ansagen, teils improvisiert.

So schallt es lachend aus dem Saal, als die Frauen und Männer von ihren Aufnahmeprüfungen an der renommierten Berliner Schauspielschule "Ernst Busch" berichten. Matthias Brenner, heute Intendant am Neuen Theater Halle sowie als Gerichtsmediziner aus dem Bremer Tatort oder aus dem preisgekrönten Film "Das Leben der Anderen" bekannt, kann sich weniger an Worte als als Taten in seiner Prüfung erinnern. So inszeniert er eine pantomimische Darbietung von "Rotkäppchen" mit einem Wolf, der das Gebiss der alten Großmutter hoch würgt und einem gelangweilten Rotkäppchen entgegenblickt, dass sowieso schon weiß, wofür die großen Zähne im Maul des Untiers sind.

Lacher und Applaus im ausgebuchten Saal untermalen die Lust daran, wie die Schauspieler Stück für Stück die Hüllen ihrer Vergangenheit fallen lassen, sich an Zeiten in künstlerischer Ödnis, an leere Theatersäle oder den Fall der Mauer erinnern. "Wir wohnten damals in der Bornholmer Straße", erinnert sich Schauspieler Jens-Uwe Bogadtke. "Jedes Auto, das dort fuhr, musste vor der Mauer umkehren. An dem Abend, sah ich ein schnelles Auto vorbeifahren und sagte zu meiner Frau: Du, der ist nicht zurück gekommen."

Eines verbindet die Künstler heute noch. Alle träumten davon Schauspieler zu werden, waren voller Tatendrang, wollten die Welt verändern. Ob individuell oder gemeinsam, als Festangestellte oder Freiberufler, sie haben sie ihre Welt verändert. Und damit auch die Schauspiellandschaft geprägt, mal in Berlin, Erfurt, im künstlerisch verschlafenen Erzgebirge oder in Halle.

Musikalisch an der Posaune komplettiert und aufgelockert wurde die rund dreistündige Aufführung von Conrad Bauer. Bis Ende Februar ist nun schauspielerische Pause im Theater am Rand. Das neue Programm ist unter www.theateramrand.de einzusehen.