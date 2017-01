LÃ¤ufer spenden 2800 Euro fÃ¼r behinderten Jungen

artikel-ansicht/dg/0/

Fast 300 Läufer waren der Einladung der Spedition gefolgt, das Jahr mit einer lockeren Acht-Kilometer-Runde um den Lehnitzsee und einer guten Tat ausklingen zu lassen. Denn nicht der sportliche Ehrgeiz steht bei den jährlichen Oranienburgern Silvesterläufen im Vordergrund, sondern die Hilfe für Menschen in schwierigen Situationen.

Im Ziel gab es keine Urkunden, sondern Bratwurst, Kaffee und Glühwein. Während die Sportler sich stärkten, wurden Spendendosen herumgereicht. Mehr als 2 600 Euro fanden sich darin am Ende. Spediteur Günther Koczessa rundete den Betrag noch um fast 200 Euro auf. "Ich bin stolz, dass unsere Läufer wieder so viel Geld für einen guten Zweck gesammelt haben", freute sich der Gastgeber.

Freuen durften sich vor allem Susanne Müller und Marco Gwiazdowski, für deren Sohn Benedict in diesem Jahr gesammelt wurde. Der dreijährige Oranienburger ist mit dem seltenen Charge-Syndrom zur Welt gekommen, leidet unter schweren Erkrankungen an Herz, Lunge, Augen, Ohren und Zwerchfell. Der Junge muss künstlich beatmet und rund um die Uhr betreut werden - eine schwierige Situation für die sechsköpfige Familie, auch finanziell. Seit Benedicts Geburt waren sie nie im Urlaub, und die anderen drei Kinder kamen oft zu kurz, sagt die Mutter.

Das soll sich nun ändern. "Benedicts Zustand hat sich inzwischen so stabilisiert, dass wir mal ein paar Tage verreisen können", sagte Susanne Müller am Sonnabend. "Wir sind unglaublich dankbar für die Spenden." Von dem Geld will die Familie einen Sommerurlaub an der Nordsee finanzieren. Die Turm-Erlebniscity legte noch eine Familienkarte fürs Spaßbad oben drauf.

Auch dieses Jahr will Günther Koczessa wieder für einen guten Zweck laufen lassen. "Ich suche schon Ideen."(Seite 5)