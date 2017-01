BÃ¤ume werden abgeholt

artikel-ansicht/dg/0/

In der Uckermark bietet die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft (UDG) einen Abholservice für Weihnachtsbäume an. In Schwedt werden die Bäume vom 9. bis 20. Januar parallel zur Hausmüllabfuhr eingesammelt. Die UDG bittet darum, die vollständig abgeschmückten Weihnachtsbäume am jeweiligen Abholtag bis 6 Uhr neben den Glassammelcontainern, am Straßenrand bereitzulegen.

