Neujahrswanderung zu den Teichen

AngermĂŒnde (MOZ) Am 8. Januar lädt das Nabu-Informationszentrum Blumberger Mühle zu einer Neujahrswanderung ein. Von 13 bis 15 Uhr geht es dabei zu den Blumberger Teichen. Dort erkunden die Teilnehmer unter sachkundiger Führung das Leben der Vögel im Winter und beobachten, welche Vogelarten in der Teichlandschaft zu beobachten sind. Mit etwas Glück sind darunter auch einige Zugvögel. Die Teilnehmer erfahren, warum Zugvögel immer häufiger im Winter in der Region bleiben und welche Rolle der Klimawandel dabei spielt.