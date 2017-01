Auf weitere Possen im neuen Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541491/

"Geduld ist das beste Heilmittel gegen alle Schwierigkeiten", steht auf dem kleinen Zettel, den der Glückskeks bis vor Kurzem noch versteckt hielt. Simone Kambs nimmt die Botschaft gelassen hin. Gerade eben stand sie noch auf der Bühne des großen Saals im Kosmonaut und gab die "Klofrau". Der Sketch hat schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel, die Leute lachen trotzdem noch über die sympathisch meckernde Lokus-Erna in Kittelschürze, die Spartipps rund um das kleine und große Geschäft gibt: "Damit die Hygiene hier nicht zu kurz kommt", erklärt Erna und erntet bereits dafür die ersten Lacher.

Zur Silvesterfeier werden die schauspielerischen Leckerlis der Primania noch einmal aufgeführt. "Das sind einstudierte Sachen aus den vergangenen Jahren", erklärt Annette Clauß. Seit wann die Tradition besteht, mit dem Verein Silvester zu feiern, kann die Leiterin des Theaters Stolperdraht gar nicht genau sagen. "Erst fingen einzelne Vereinsmitglieder an, gemeinsam zu feiern - und das wurden dann immer mehr und ein Programm kam dazu." Anders als die Faschingsveranstaltungen im November und Februar ist die Feier ins neue Jahr den Karnevalisten und Stolperdraht-Mitarbeitern sowie ihren Freunden vorbehalten. "Einmal wollen wir nur für uns feiern", erklärt Annette Clauß.

Die 140 Stühle an vier langen Tafeln im Saal sind alle belegt, zwischen den Bühnenauftritten wird getanzt. DJ Andi spielt Schlager, auf Wunsch Abba und moderne Titel.

"Wir waren vor zwei Jahren schon einmal hier und da war es super, deshalb feiern wir jetzt auch wieder mit unseren Freunden hier", sagt Jessica Scherenberg. Auch ihr Ehemann Christoph ist gut gelaunt: "Die Musik passt, die Stimmung ist generell gut", sagt er. Wie ihre Freunde tragen die beiden kleine Krönchen samt Schriftzug, der ein glückliches neues Jahr wünscht.

Ein Novum ist an diesem Abend die Rede von Primania-Präsident Axel Kuhnert. In Reimen blickt er darin auf die Monate des vergangenen Jahres zurück. An die Olympischen Spiele, die Panama-Papiere und den Brexit erinnert Kuhnert augenzwinkernd, ebenso wie an die Wahlergebnisse der AfD und den Sieg von "Trampel Donald" bei den Wahlen in den USA.

"Silvester fällt sonst immer noch mit ab, dieses Jahr habe ich das erste Mal extra etwas geschrieben", sagt Kuhnert und ergänzt "Ich glaube, ich gewöhn's mir an, ist eine schöne Sache."

Pünktlich um Mitternacht klirren die Sektgläser, die Vereinsfreunde umarmen sich, tauschen Wünsche für ein gesundes und glückliches neues Jahr aus.