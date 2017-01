SilvesterfrÃ¼hstÃ¼ck mit Sauerkrauts

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (maw) Mit der 495. Ausgabe und nicht ganz alltäglich interpretierten deutschen Songs ließ die Reihe Guten-Morgen-Eberswalde am Vormittag des Silvestertages das Jahr ausklingen. Den musikalischen Frühstart zur gewohnten Zeit im Paul-Wunderlich-Haus intonierten The Sauerkrauts, bestehend aus Deta und Rob Rayner. Beide Musiker spielen sonst in der Berliner Band The Beez und das schon seit 20 Jahren.

Eingespielt: Deta und Rob Rayner treten nicht nur als Duo auf. Sie spielen auch gemeinsam in der Band The Beez © Matthias Wagner

Einfallsreich und mit kabarettistischem Augenzwinkern wurden die Stücke von Nena, Rammstein, Kraftwerk und anderen präsentiert - nach eigenen Angaben in einer Art "Polka-Techno". Bayerisch anmutende Trachten unterstrichen die nicht ganz ernst gemeinte Attitüde. E-Gitarre, Akkordeon, Alpenbass und Schlagzeug vermischten sich dabei zu einem eher selten anzutreffenden Zusammenklang, der dem Publikum ausnehmend gut zu gefallen schien, wie der Applaus vermuten ließ.

Das Programm wurde speziell für die im Januar startende Tour durch Australien vorbereitet. Die Eberswalder durften gewissermaßen eine Art Vorpremiere erleben. "Wir haben manchmal 140 Auftritte im Jahr, aber diesmal sind wir furchtbar aufgeregt", gestand Deta Rayner. Ein paar liebevolle, kleine Pannen erhöhten aber eher die Sympathiewerte im Publikum, das sich zu den vielen beschwingten Rhythmen im Takt wiegte oder sogar tanzte.

Udo Muszynski, Begründer von Guten-Morgen-Eberswalde, zog eine insgesamt positive Jahresbilanz. "Wir sind mit dem Jahr gegangen", beschrieb er und erinnerte unter anderem an die Veranstaltungen auf dem Kirchhang, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Auch sei Guten-Morgen-Eberswalde in regionale Höhepunkte ergänzend eingebunden wie das Eberswalder Stadtfest FinE, Jazz in E. oder das alljährliche Filmfest. Außerdem biete man einheimischen Künstlern die Möglichkeit, sich auf einer Bühne zu präsentieren, so Muszynski. "Wir freuen und über alle Mutigen, die sich melden", fügte er ermunternd hinzu. Mit diesem bewährten Mix werde man auch im kommenden Jahr fortfahren, so der Kultur-Organisator.

Am 4. Februar dürfen sich die Besucher auf die 500. Ausgabe der Serie freuen. Ein ganz besonderes Jubiläum also. "Es wird eine Art Revue mit verschiedenen Künstlern geben", verriet Muszynski. "Darunter Theater, Musik und eine voraussichtlich eintägige Fotoausstellung", erklärte er.

Ins neue Jahr startet die Reihe am 7. Januar aber zunächst traditionell mit einer Theateraufführung für Erwachsene und Kinder ab vier Jahren. Zu erleben ist die Geschichte von "Hänsel und Gretel" in einer Bearbeitung des Theaters Kranewit. Zum Einsatz werden Fundstücke, Geigen, Holz und Stein kommen. Man darf gespannt sein.