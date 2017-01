Gesellschaft durch Bildung verÃ¤ndern

artikel-ansicht/dg/0/

Werftpfuhl (MOZ) Noch bis zum Dienstag ist die Jugendbildungsstätte "Kurt Löwenstein" in Werftpfuhl wieder Gastgeber der "Internationalen Winterschule". Die rund 80 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren arbeiten in Jugendverbänden und -organisationen und kommen aus verschiedenen europäischen Ländern. Dabei sind aber auch junge Menschen aus Israel und Palästina und erstmals Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak.

"Im Mittelpunkt steht jedes Jahr ein konkretes Thema. Diesmal ist es die Bildung", sagte Referentin Marie Wilpers. Viele der jungen Leute würden bereits Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mitbringen. "Wir wollen sie ermutigen, ausgetretene Pfade zu verlassen und Neues auszuprobieren". Bildung sollte Menschen ermöglichen, sich frei zu entwickeln anstatt sich den Normen der Gesellschaft anzupassen, so die Mitarbeiterin.

In verschiedenen Workshops, die in englischer Sprache stattfinden, werden beispielsweise verschiedene Schulformen und Konzepte betrachtet. Auch über die Bildungsarbeit der eigenen Jugendorganisationen diskutiere man. "Wir beschäftigen uns unter anderem mit der Frage, wie Bildung jenseits der Institution Schule funktioniert", so Marie Wilpers.

Den vergangenen Freitag nutzten viele Teilnehmer der "Winterschule" zu einem Ausflug in die deutsche Hauptstadt. "Viele waren noch nie in Europa, da muss eine Fahrt nach Berlin einfach sein", so die Bildungsreferentin. Angeboten wurden dabei auch thematische Führungen, beispielsweise zur Holocaust-Gedenkstätte am Brandenburger Tor oder zu Orten der DDR-Geschichte.

Nachdem die Themen zunächst weiter vertieft wurden, stieg am Silvesterabend eine große Party. "Es gab ein Buffet und entsprechend der Zeitzonen der Herkunftsländer wurde miteinander angestoßen", berichtete Wilpers.

"Die Tage geben mir Kraft für das, was ich zu Hause mache", sagte der 27-jährige Jeroen. Darüber hinaus findet es der Belgier aber auch spannend, andere Menschen kennenzulernen.

Am Dienstag werden zum Abschluss der insgesamt acht Tage die Ergebnisse der Workshops präsentiert.