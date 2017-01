Sportlicher Jahreswechsel

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde, Woltersdorf, Hangelsberg (MOZ) Bei bestem Wetter fanden Silvester- und Neujahrsläufe in der Region eine gute Resonanz. Die MOZ war in Fürstenwalde, Woltersdorf und Hangelsberg dabei.

Rund 250 Leute waren am Sonnabendvormittag ins Friesenstadion in Fürstenwalde gekommen. Die BSG Pneumant lud zum traditionelle Silvesterlauf ein, "einem Jahresausklang ohne Leistungsdruck", wie die Vorsitzende, Karin Lehman, zu Beginn sagte. Nach einer kurzen Erwärmung mit Sven Greyer, der im Schwapp das Fitnessstudio leitet, schickte Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst die verschiedenen Gruppen kurz nach 10 Uhr mit einem Startschuss auf die Strecke; für jeden war etwas dabei zehn, fünf und zwei Kilometer. Und es konnte auch gewandert werden.

Zumeist war man mit Familie und Freunden da, und jeder wählte sein Pensum. Katrin Leschinski und Carola Peschke reichte die kurze Tour. Und als die Kinder noch auf der langen unterwegs waren, machten sie es sich bei Glühwein und Pfannkuchen gemütlich. Gut aufgeteilt war das auch bei Familie Quant; während Sebastian es richtig sportlich nahm, waren sein Kinder mit dem Opa auf der Wanderroute aktiv.

Das tat auch der FDP-Stadtverordnete Eberhard Henkel. Er mache das auch sonst gern, zum Beispiel einmal die Woche in den Rauener Bergen. Sein jüngerer Abgeordnetenkollege Stephan Wende schaute derweil lieber zu, sparte quasi Kraft für Neujahr. Denn seine Partei, Die Linke, lud am nächsten Tag zur Tour rund um den Trebuser See ein.

Für alle Teilnehmer gab es Tee und Pfannkuchen gratis - und eine Nummer für eine kleine Verlosung am Ende der Veranstaltung.

Auch in Woltersdorf hat der Lauf am Silvestertag Tradition. Bereits zum 10. Mal trafen sich am Sonnabend Laufbegeisterte an der Maiwiese. 81 Teilnehmer starteten pünktlich um 10 Uhr, um bei strahlendem Sonnenschein und frostigen zwei Grad minus fünf Kilometer hinter sich zu bringen - eine Strecke, die es in sich hat. Sie führt durch den Wald Richtung Autobahn und dann auf den 104 Meter hohen Kranichsberg zum Aussichtsturm hinauf. "Die Treppen am Ende sind auch für trainierte Läufer anstrengend", erklärte Carsten Krüger. Er kam nach 18 Minuten und 58 Sekunden als erster Läufer oben ankam - mit rund einer Minute Vorsprung vor Robert Schöfisch-Bujok und Leo Wurster. Und knapp 3,5 Minuten nach Carsten kam Jördis Krüger - seine Frau. Beide laufen leidenschaftlich gern und trainieren fünf bis sechs Mal in der Woche. "Der Silvesterlauf macht uns immer Spaß", erklärte Jördis Krüger.

Initiatoren und Organisatoren sind die Gebrüder Wurster, genauer gesagt Michael Wurster und Bernd Kolbe, die in Woltersdorf mit Werkzeug und Fahrrädern handeln. "Wir machen selbst gern Sport und wollten ein sportliches Highlight für den Ort schaffen", erklärte Bernd Kolbe. Das ist ihnen gelungen. Der Lauf zieht inzwischen nicht nur Sportbegeisterte aus Woltersdorf an. So waren auch Läufer aus Strausberg, Rüdersdorf und Schöneiche dabei, darunter Günter Linke vom Sportverein IGL Schöneiche, der sich ein solches Ereignis nicht entgehen lässt. Mit seinen 80 Jahren war er der älteste Teilnehmer - er ging nach 38,42 Minuten durchs Ziel.

Am Sonntagmorgen war Hangelsberg das Ziel für rund 60 Leute, die dem Silvester-Kater Beine machen wollten. Die SG Hangelsberg bot Strecken über 5 und 2,5 Kilometer an. Vorher gab´s vor der Müggelspreehalle Hüpfen, Rumpfbeugen und Hampelmann. "Ein wenig sollte man sich immer auch vor dem Laufen erwärmen", sagte Vorturnerin Katrin Wachter. Wer ins Ziel kam, erhielt einen Pfannkuchen mit einem Neujahrslauf-Fähnchen und ein Schlüsselband in Grün, der Farbe des Vereins. Das hatte einen Grund: die SG Hangelsberg wird in diesem Jahr 70 Jahre alt, und der Neujahrslauf war der sportliche Auftakt des Jubiläumsjahrs. Weitere Höhepunkte folgen, kündigte Guido Schröder an. Bereits Mitte Januar starten Hallenfußball-Turniere.Am 29. April gibt es dann einen Umzug und einen Sportlerball. Am 1. Mai folgt noch ein großes Stadionfest.