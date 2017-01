Manager der Gleise: Betriebszentralen dirigieren Tausende ZÃ¼ge

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) In den Betriebszentralen der Bahn herrscht derzeit Hochbetrieb. Zum Jahreswechsel sind bis zu 500000 Fahrgäste täglich in Deutschland unterwegs. Von Berlin aus wird der wichtigste Schienenknotenpunkt sowie der Bahnverkehr in der Region organisiert.

Kurz vor Nikolaus und kurz vor dem Ziel ging dem ICE 941 die Puste aus. Der Schnellzug blieb an der Stadtgrenze von Berlin, im havelländischen Dallgow, auf freier Strecke stehen. Stromausfall. 750 Fahrgäste mussten erst ausharren und konnten dann in einen Ersatzzug umsteigen. Ein Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei, aber auch für die Kollegen von Erik Hinke. Sie dirigieren von einer Berliner Zentrale aus den Zugverkehr.

Viele bemängelten die späte Evakuierung. Doch die Kritik lässt Hinke nicht gelten. "Das läuft nicht wie bei einer Spielzeugeisenbahn", sagt der 51-jährige Leiter der Betriebszentrale. Der ICE vollzog eine Vollbremsung, zwei Kilometer später kam dieser zum Stehen. Erst einmal müssten Lokführer selbst auf Fehlersuche gehen, begründet Hinke. Wenn eine Weiterfahrt nicht mehr möglich ist, wird ein Ersatzzug organisiert.

Auch extreme Lagen haben die 370 Mitarbeiter der DB Netz-Leitstelle bereits bewältigt. Unglücke, Pannen, Brände, Wildschweine aber auch Randalierer sorgten dafür, dass wichtige Strecken über Stunden lahmgelegt werden. "Wenn etwas passiert, gehen alle Signale auf Rot. Dann kommt alles zum Stehen", erläutert Hinke. Gleichzeitig läuft eine Notfallmaschinerie an: Rettungskräfte werden alarmiert, Busse organisiert, Krisenteams der Bahn entsandt.

Bernd Breetz überwacht gleich sechs Monitore. Es sind verwirrende Darstellungen, doch der Koordinator kann "Zeit-Weg-Linien" und "Streckenspiegel" in Sekundenschnelle lesen. Die Computer erfassen Unmengen an Daten. "Das Netz verrät uns alles", sagt der Potsdamer. Auf Knopfdruck erhält er sämtliche Statistiken. 84 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr bis Dezember. Er nickt zufrieden. Man war schon deutlich schlechter.

Bahn-Mitarbeiter wie Breetz justieren das komplexe System ständig neu. 4300 Züge werden im Durchschnitt täglich von Berlin aus gesteuert. Bundesweit sind es 40000. Während der Feiertage wurde die Anzahl der Waggons noch einmal deutlich aufgestockt. Bis zu 40 Prozent mehr Fahrgäste sind an Spitzentagen unterwegs. Dabei muss fast nirgendwo mehr per Hand eine Weiche gestellt oder eine Schranke heruntergekurbelt werden. Elektrische Signale bestimmen längst den Betrieb.

Doch problemlos läuft der Verkehr selten. Daher analysieren Pünktlichkeitsmanager die Prozesse in den Bahnhöfen, suchen nach unnötigen Verzögerungen beim Einsteigen und beobachten, ob Signale womöglich nicht schnell genug auf Grün schalten. Auch aus den Werkstätten fahren Züge vielfach schon verspätet ab. "Wenn wir die Schwachstellen erkennen, können wir Kollegen auch zu mehr Pünktlichkeit animieren", sagt Hinke.

Darüber hinaus halten speziell geschulte Mitarbeiter den Kontakt zu sämtlichen Verkehrsunternehmen auf der Schiene - rund 400 sind bundesweit unterwegs. Die Kommunikation muss lückenlos laufen, rund um die Uhr sind auch die Leitstellen der Bahn-Firmen besetzt. Hinke legt großen Wert auf die Aussage, dass alle Wettbewerber gleich behandelt werden. Das sich hartnäckig haltende Gerücht, wonach Großkunden zuerst freie Fahrt gewährt wird, weist er entschieden zurück.

Fünf "Bedienräume", wie es im Bahn-Deutsch heißt, wurden in der Betriebszentrale eingerichtet. Das Licht ist gedimmt, es wird ununterbrochen telefoniert, überall sind Monitore installiert - eine Atmosphäre wie in Notruf-Leitstellen. "Man muss hier große psychische Belastungen vertragen können", betont Hinke. Jeder Fahrdienstleiter absolviert während der Ausbildung aufwendige Prüfungen, die sich auch im Berufsleben wiederholen.

An eine Wand wurden Zeitungsartikel über das Bahnunglück im bayerischen Bad Aibling gepinnt. Ein Fahrdienstleiter hatte im Februar den Tod von zwölf Menschen verursacht, als er auf seinem Smartphone spielte, statt sich auf den laufenden Betrieb zu konzentrieren. Dadurch versagte der Mann auf ganzer Linie. Kürzlich verurteilte ihn ein Gericht zu dreieinhalb Jahren Haft. Der Fall wurde auch in Berlin ausgewertet. Hinke deutet auf Verbotsschilder an der Tür: "In unserem Bereich sind Handys, Laptops oder Tablet-Computer streng verboten", sagt er. Verstöße würden streng geahndet. "Unseren Leuten muss absolut klar sein, welche Verantwortung sie tragen." Um die Mitarbeiter bei Laune zu halten, setzt der in Rüdnitz (Barnim) wohnende Leiter der Betriebszentrale unter anderem auf Dienstpläne, die zusammen mit den Mitarbeitern geplant und nicht von oben angeordnet werden. Zudem spart DB Netz nicht an der Ausstattung. Streiks unter Fahrdienstleitern würden den Betrieb komplett lahmlegen. "Die Leute bekommen hier viele Annehmlichkeiten", sagt Hinke. Es werden ständig Nachwuchskräfte gesucht.

Derweil beobachtet Jaqueline Holle aus der Ferne die acht unterirdischen Gleise im Berliner Hauptbahnhof, in dem rote und grüne Linien ständig im vorgegebenen Takt wechseln. Bei Abweichungen von mehr als 90 Sekunden forscht die Mitarbeiterin nach der Ursache. Am Ende klickt sie eine Begründung an, 80 stehen zur Auswahl. "Verzögerungen im Betriebsablauf" erscheint auf dem Bildschirm. Eine Formulierung, an die sich Bahnreisende gewöhnt haben.