Balkonbrand durch BÃ¶ller

Erkner (MOZ) Mit einem gewaltigen Schreck begann das neue Jahr für einen Bewohner in Erkner, Am Walde. Vermutlich durch Pyrotechnik wurden gegen 0.50 Uhr Gegenstände auf dessen Balkon in Brand gesetzt, berichtete am Sonntag die Polizei. Dem Bewohner gelang es, die Gegenstände vom Balkon zu werfen und so ein weiteres Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Die herbeigerufene Feuerwehr erledigte die restlichen Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Von der Polizei wurde eine Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.