Mehr BÃ¼rger, mehr Hochzeiten, mehr Umsatz

¦Bevölkerung: Erstmals seit 1993 ist die Bevölkerung im Landkreis-Oder-Spree gewachsen. 2015 sind 4574 Personen dazu gekommen, so dass zum Jahresende 182 397 Menschen im Kreis lebten. Das sind 2,6 Prozent mehr als zum Jahresende 2015. Ein Hauptgrund dafür ist der starke Zustrom von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

¦ Geburten: Im Jahr 2015 wurden 1263 Kinder lebend geboren, das waren 4,3 Prozent weniger als im Jahr davor. Die Zahl der Verstorbenen stieg auf 2 260 Personen um 3,8 Prozent. Das Geburtendefizit von 997 lag um 16,3 Prozent über dem des Vorjahres. Der Bevölkerungszuwachs kam ausschließlich durch einen Wanderungsgewinn von 5 490 Personen zustande.

¦Eheschließungen: Die Zahl der Eheschließungen stieg im Jahr 2015 auf 1284, das sind 3,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Allerdings erfasst die Zahl der Eheschließungen auch die Paare, die nicht im Landkreis wohnen.

¦Soziale Leistungen: Ende des dritten Quartals 2016 gab es im Kreis 15 364 Leistungsempfänger in 9143 Bedarfsgemeinschaften. An 11 569 Personen (minus 5,7 Prozent) wurde Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und an 3 768 nicht erwerbsfähige Personen (minus 0,2 Prozent) Sozialgeld gezahlt.

¦Bau: Im Bauhauptgewerbe waren Ende September 2016 in 22 Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten durchschnittlich 1 936 Personen tätig, 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartel um fast 50 Prozent auf 157,3 Millionen Euro.

¦Industrie: In den 26 Industriebetrieben ab 50 Beschäftigte im Bereich des Bergbaus und des verarbeitenden Gewerbes waren im dritten Quartal 2016 durchschnittlich 6 430 Beschäftigte tätig. Sie erwirtschafteten, wie schon im dritten Quartal des Vorjahres, einen Gesamtumsatz von rund 523 Millionen Euro. Mit einem Auslandsumsatz von 258,6 Millionen Euro erwirtschafteten sie eine Exportquote von 49,4 Prozent. Die des Landes lag bei 30,6 Prozent.

¦Bauanträge: Von Januar bis September 2016 wurden 512 Bauanträge für Wohn- und Gewerbegebäude gestellt, 3,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für neue Wohngebäude wurden 372 Anträge genehmigt, 17 mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den neuen Wohngebäuden sind 344 mit ein oder zwei Wohnungen geplant worden.