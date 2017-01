artikel-ansicht/dg/0/

Im Esszimmer in Neuenhagen. Da sitzt Kerstin Sgonina meist ab Viertel vor 8. Dann sind ihre achtjährigen Zwillingsjungs Gustav und Floyd in der Schule, ihr wichtigster Leser, Ehemann Gregor, arbeiten und sie hat Zeit, bis zum frühen Nachmittag auf dem Laptop zu schreiben.

In "Das Geheimnis der Schneekirsche" hat die 44-Jährige große Teile der eigenen Familiengeschichte verarbeitet. Vieles ist tatsächlich so geschehen. Vieles ist Phantasie. Den letzten Kick für den Roman, den bekam die junge Frau, als sie von Pankow nach Neuenhagen zog. "In Berlin hatte ich mit dem Buch schon angefangen, doch als ich bei einem Spaziergang in Hoppegarten die wahnsinnig schönen Villen sah und die Nähe zur Rennbahn, da merkte ich, dass ich mir meine Romanfigur Selma genau dort vorstelle, dass sie da gelebt hat", erzählt Kerstin Sgonina. Sie siedelt Selma, eine junge Lehrerin, in Berlin und Dahlwitz an und beschreibt deren Abenteuer, die sie mit ihrer Schwester Adele und der fröhlich-verrückten französischen Tante Mirelle erlebt. Die drei Damen brechen 1914 nach Tsingtau (Quingdao) auf. Dort arbeitet ihr Vater in der deutschen Gouverneursverwaltung. Mutter Esthére ist schwer erkrankt und braucht Hilfe. Selma begegnet in diesem fernen Land ihrer großen Liebe Paul wieder ...

Tatsächlich hat Kerstin Sgoninas Urgroßtante Hilde Dubber-Marcks in Tsingtau und in Hankau eine deutsche Schule geleitet. Auch Urgroßmutter Lisbeth Marcks (von ihr hat Kerstin Sgonina das Pseudonym übernommen) lebte in der deutschen Kolonie, ebenso der Urgroßvater Hermann Solf. Und auch die anderen Urgroßeltern Louise-Esthére Belin und Paul Nitschke lebten in China. Dessen Sohn - später Großvater Anzi - hat seiner Enkeltochter Kerstin in einem langen Brief über sein Leben in Tsingtau berichtet. "Es gibt eine Überlieferung in meiner Familie, dass Paul für seine Louise-Esthére von Kiel bis nach Straßbourg mit dem Rad gefahren ist. In meinem Roman absolviert Selma eine lange Tour zu ihrem Paul nach Dresden", erzählt Kerstin Sgonina.

Trotz der vielen Erzählungen und Briefe, die es noch in der Familie gibt, saß die Autorin, die ihr Debüt mit dem Frauen-Roman "Mochito-Nächte" gab, der allerdings nicht so erfolgreich war, in der Bibliothek der Humboldt-Universität. Stapelweise hat sie Bücher verschlungen, vor allem auch über die Zeit, als die Deutschen auf einmal nicht mehr beliebt waren und China verlassen mussten. Auch diese Zeit beschreibt sie ausführlich in ihrem Roman. Das gelinge ihr aber nur, erzählt sie, weil sie sich beim Schreiben gedanklich komplett in ihre Romanwelt begibt. "Ich bin danach immer ziemlich erschöpft und brauche eine Weile, bis ich wieder in der Realität ankomme", gesteht sie offen ein. Und zu dieser Realität gehört derzeit der Bau eines Hauses in Neuenhagen.

Ein wunderbares Element in ihrem Buch, das bereits vor der Veröffentlichung in zweiter Auflage nachgedruckt wurde, sind die Anfänge der Kapitel. Denn die haben nicht nur so schöne Überschriften wie: "Der Ruf der Lotusblume" und "Eine zarte Berührung", sondern werden immer mit einem Duft verbunden. Eine zarte Berührung etwa steht für Cinnanomum camphora, einem frischen, leicht scharfen Duft, der wärmend und stimmungsanhebend wirkt, heißt es da. Dieser Duft wird dann geschickt von ihr in die nachfolgenden Zeilen verwoben.

"Ich liebe Düfte und ich liebe es, zu schreiben", sagt die gebürtige Essenerin. Doch sie habe erst 40 Jahre alt werden müssen, um sich an einen Roman zu trauen, sagt die freiberufliche Schlussredakteurin, die für verschiedene Magazine arbeitet.

Übrigens haben die Leser des Märkischen Echos im vergangenen Frühjahr schon einmal von Quingdao, wie es heute geschrieben wird, und der Gouverneursverwaltung gelesen. Uhrmachermeister Holger Bittner hat nämlich in seiner Werkstatt damals die nur noch aus wenigen Teilen bestehende Turmuhr vom Gebäude des ehemaligen deutschen Verwaltungs-Hauptquartiers repariert. "In diesem Haus hat mein Urgroßvater Paul Nitschke tatsächlich gearbeitet", sagt Kerstin Sgonina.