Willkommen im Reformationsjahr

Frankfurt (MOZ) Der erste Neujahrsempfang 2017 in Frankfurt fand am Sonntag in der Gertraudkirche statt. Das Jahr steht für die evangelische Kirchengemeinde ganz im Zeichen Martin Luthers. Höhepunkt ist eine Ausstellung restaurierter Kunstschätze aus der Zeit, als Frankfurt Zentrum der Reformation in Brandenburg war.

Neujahrsempfang in der Getraudkirche: Superintendent Frank SchĂŒrer-Behrmann, die geschĂ€ftsfĂŒhrende Pfarrerin Beatrix Forck, Pfarrerin Katharina Falkenhagen sowie Peter Fritsch, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates (v.l.), stießen auf 2017 an. © Winfried Mausolf

Als Beatrix Forck ihr Glas Sekt auf das neue Jahr erhob, wollte sie nicht viele Worte verlieren. "Ich freue mich sehr auf 2017. Warum, das können sich die meisten ja denken", sagte die geschäftsführende Pfarrerin der Kirchengemeinde Frankfurt(Oder)-Lebus - und hieß die Gemeindemitglieder damit im Reformationsjahr willkommen.

500 Jahre ist es 2017 her, als Luther in Wittenberg seine Thesen anschlug, die zu weitreichenden kirchlichen und gesellschaftlichen Veränderungen führten. Frankfurt bildete damals zunächst einen Gegenpol - an der Viadrina verfasste Ablasshändler Johann Tetzel 106 Gegenthesen. Nach 1539 jedoch, mit dem Übertritt des Kurfürsten zum Luthertum, waren die Ideen der Reformationen nirgendwo in der Mark Brandenburg lebendiger als hier. Die Stadt erlebte einen Aufschwung, das Bürgertum zeigte sich selbstbewusst.

Die Blütezeit von einst steht für das Frankfurt von heute im Mittelpunkt des Reformationsjahres. Den 5. Mai dürften sich daher nicht nur Gemeindemitglieder rot im Kalender angestrichen haben. Dann nämlich wird in der Marienkirche die Ausstellung "Bürger, Pfarrer, Professoren" eröffnet. Die Veranstaltung bildet gleichzeitig den Auftakt für das Luther-Themenjahr unter der Dachmarke Kulturland Brandenburg.

Im Mittelpunkt der Ausstellung werden historische Kunstschätze stehen, darunter mittelalterliche Altäre und reformationszeitliche Epitaphengemälde aus dem 16. Jahrhundert, die einst die Marienkirche schmückten. Die durch die Auslagerung im zweiten Weltkrieg stark beschädigten Werke wurden in den vergangenen Monaten aufwendig restauriert, dank einer von der Kirche und der Stadt gemeinsam initiierten Rettungsaktion. 41 528 Euro kamen an Spenden dafür zusammen. "Die Frankfurter haben ein wirklich großes Herz gezeigt", freut sich Beatrix Forck. Die Sparkasse hatte den Betrag noch einmal auf 123 000 Euro erhöht. Zuletzt fehlten trotzdem noch mehrere Tausend Euro, um damit das Gesprenge auf dem Marienaltar instandzusetzen. "Es ist ein gewaltiges Werk und die Restaurierung im Moment noch in Arbeit", berichtete die Pfarrerin.

Nach Jahrzehnten sind die Kunstwerke ab Mai wieder öffentlich zu sehen. Die mit vielen Partnern organisierte Ausstellung verteilt sich dabei auf mehrere Standorte. Neben der Marienkirche gehören die Gertraudkirche und das Museum Viadrina dazu.

Darüber hinaus sind viele weitere Aktionen geplant oder bereits in Arbeit. Darunter eine Kooperation mit dem Kleist Museum zu den Kleist-Festtagen, eine handschriftliche Abschrift des Neuen Testamentes, für die weiterhin Schreiber gesucht werden, sowie Vortragsabende zu Luther und seinen Thesen und Ideen. Viele hätten nichts von ihrer Aktualität verloren, findet Beatrix Forck, und nennt ein Beispiel: "Luther war der Ansicht, dass Kirche etwas ist, das immer wieder reformiert werden muss. Das gilt auch heute noch."

Seinen offiziellen Abschluss findet das Lutherjahr in Frankfurt am Reformationstag, 31. Oktober. Der große Festgottesdienst in der Marienkirche beginnt - passenderweise - um 15.17 Uhr.

Mehr unter: www.luther2017.de