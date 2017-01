PENNY will die Innenstadt beleben

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Ein weiteres Puzzlestück in der Stadtentwicklung der Havelstadt soll in diesem Jahr vollendet werden. Das seit mehr als zwei Jahren leerstehende, ehemalige C&A-Gebäude in der Jacobstraße wird in zwei Teilflächen aufgeteilt. Im Untergeschoss entsteht auf 800m² Verkaufsfläche ein PENNY-Markt mit regionalen Sortimenten, Mehrwegartikeln, einem umfangreichen Obst- und Gemüseangebot, Frischfleisch in SB-Verpackung und mehrmals täglich frisch aufgebackenen Brot- und Brötchenartikeln, um nur einige Warengruppen aus dem Sortiment zu nennen. Im Obergeschoss entsteht auf über 1.300m² ein modernes Fitness-Studio. Für Besucher des Fitness-Studios stehen hinter dem Gebäude separate Parkplätze zur Verfügung. "Mit der Entscheidung für den Standort in der Innenstadt von Brandenburg setzen wir unsere Philosophie, mit PENNY ein guter Nachbar und mitten im Leben unserer Kunden zu sein, weiter konsequent fort. Wir möchten damit auch ein Zeichen gegen die drohende Verödung der Innenstädte setzen und unseren Beitrag für ein attraktives Wohnumfeld und die Nahversorgung unserer Kunden leisten", so Pressesprecherin Anja Schwerdtfeger. Die Entkernung des Innenbereiches ist abgeschlossen und alle wesentlichen Versorgungsanschlüsse sind installiert. "Aktuell läuft der Innenausbau. Aufgrund der früheren Nutzung über zwei Etagen, gestaltet sich der Ausbau etwas zeitaufwendiger, als ursprünglich kalkuliert. Unsere Eröffnung ist für März 2017 geplant", so Schwerdtfeger weiter. Der Standort grenzt unmittelbar an die Innenstadt. Bei der Fassadengestaltung wird der Wunsch von der Nähe zum Kunden und der Einbindung der Architektur in das angrenzende Umfeld aufgegriffen. Gemeinsam mit dem ortsansässigen Fassadenkünstler, Tobias Silber, gestaltet PENNY nach seinen Entwürfen Teile der Fassade und des Innenbereiches mit Motiven aus der Nachbarschaft. Die neue Filiale soll "PENNY Am Steintorturm" heißen.