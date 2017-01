Stille Nacht in der Notaufnahme

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Betrunkene, Handverletzungen und Stürze sind das, was man in einer Silvesternacht in der Notaufnahme erwartet. Die Ärzte und Schwestern im Lutherstift Seelow hatten zum Jahreswechsel aber genügend Zeit zum Anstoßen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541517/

Um sieben Uhr morgens endet der Silvesterdienst von Schwester Beate Ewert. Für die 48-Jährige geht eine ruhige Nacht in der Rettungsstelle des Seelower Lutherstift Krankenhauses zu Ende. Verletzungen durch Silvester-böller gab es nur einige wenige und bereits tagsüber. "Normalerweise haben wir durchschnittlich so 28 bis 30 Patienten in einer Nacht", verrät sie. Zu ihrer altrosa-farbenen Arbeitskleidung trägt sie bunte Stoffschuhe. An ihrer Brusttasche blinkt ein kleiner Anstecker in der Form eines Marienkäfers. "Den hat eine Kollegin mitgebracht", lacht die Neuhardenbergerin mit dem blonden Bob. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Beate Ewert in dem Krankenhaus, hat hier auch ihre Ausbildung gemacht. "Mir gefällt, dass man manche Patienten schon jahrelang kennt und sie immer sehr dankbar sind", sagt sie. Die Silvesternacht verbringt sie jedoch zum ersten Mal in der Notaufnahme.

Angefangen hat ihre Schicht um 22 Uhr. Eine Stunde später muss sie eine Patientin mit Schmerzen im Bauchraum stationär aufnehmen. Zusammen mit Dr. Pawel Kowalski kümmert sie sich um die nötigen Formulare. Dann liegt der mit türkisfarbenem PVC ausgelegte Flur wieder verlassen da. Einsam leuchtet ein Weihnachtsbaum mit roten und goldenen Kugeln und Schleifen vor sich hin. Aus dem Radio im Gemeinschaftsraum trällert leise Popsängerin Jennifer Lopez.

Dr. Pawel Kowalski wirkt etwas geschafft. Der 24-Stunden-Dienst des Chirurgen hat bereits um 8 Uhr morgens angefangen. "Aber heute ist es ruhig. Normalerweise haben wir an einem Sonnabend mehr, weil alle Arztpraxen geschlossen haben. Dann sind wir Ansprechpartner", erklärt der 61-Jährige, der immer einen lockeren Witz auf Lager hat.

Er hat, seit er 2011 an dieses Krankenhaus wechselte, fast in jedem Jahr in der Silvesternacht gearbeitet. Einmal hätten sie einen jungen Mann gehabt, dem durch einen Böller fast die gesamte Hand zerfetzt wurde, erzählt er. "Da ist meist der Alkohol das Problem. Solche Fälle müssen wir dann verlegen, auch wenn wir erst mal vorbereitet", sagt er. Heute hat er Glück, seit 20 Uhr musste er nur wenige Patienten versorgen.

Derweil rückt der Jahreswechsel immer näher. Beate Ewert reinigt gerade noch einen der beiden Behandlungsräume, während sich der Chirurg im Gemeinschaftsraum einen Tee eingießt. Zwischen einigen Luftschlangen ist auf dem runden Tisch ist ein kleines Buffet aufgebaut. Neben Pfannkuchen stehen Teller mit Wurst, Schinken, Windbeuteln und eine Packung Glückskekse. Eine Wand in dem kleinen Raum zieren ein Haufen Postkarten von Zielen wie Usedom und Korfu, aber auch "Zicken-Seelow". Daneben hängt ein Kalender mit nackten, durchtrainierten Männeroberkörpern. "Den bekommen wir jedes Jahr von Vertretern geschenkt", schmunzelt Beate Ewert. Im Radio haucht Frank Sinatra gerade "My Way".

Dann gesellt sich auch Röntgenschwester Margret Gebauer dazu, die sich noch gut an ihr erstes Silvester vor über 20 Jahren erinnern kann: "Da kam mal einer mit lauter Diabolo-Projektilen im Kopf. Die hatte er allerdings schon länger. Das vergesse ich nie." Kurz bevor alle hinaus in die Einfahrt gehen, schenkt Beate Ewert Himbeerbrause ein. Drei, zwei, eins - Glückwünsche werden unter den am Himmel explodierenden Feuerwerkskörpern ausgetauscht. Als der diensthabende Internist, Dr. Stefan Gracz, noch dazustößt, leert sich die pinkfarbene Brauseflasche langsam und die süßlich duftenden Pfannkuchen werden angeschnitten. Reihum zieht jeder einen Glückskeks aus der Packung. "Sie werden bald auf dem richtigen Weg sein", liest Schwester Beate vor. "Aha." Das Radio spielt dazu "Time of my life" aus dem Film Dirty Dancing.

Der Zeiger der Uhr schreitet unaufhörlich voran. Lachen dringt auf den verlassenen Flur, der fast wie eine ungenutzte Filmkulisse wirkt. Kurz vor ein Uhr klingelt das Telefon des Internisten. Im Gegensatz zu seinem Kollegen hatte er an diesem Tag mehr als 20 Einsätze. Das wird sich in dieser Nacht auch nicht mehr ändern.

Gegen zwei Uhr ist Beate Ewert allein und widmet sich dem Aufräumen. Aber sie ist froh, dass sie Silvester mit so netten Kollegen verbringen konnte. "Toll an der Arbeit in der Rettungsstelle ist, dass jeder Tag anders ist."