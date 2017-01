Flotten Schrittes zum Semmelberg

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Über abgeknickte Äste, vorbei an umgefallenen Bäumen und hoch zum 158 Meter hohen Semmelberg führte die Silvesterwanderung der NaturFreunde Oberbarnim-Oderland am vergangenen Sonnabend. Eine Stecke, die auch von Sagen und Geschichten erzählt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541519/

Ein vierblättriges Kleeblatt zeigte sich neben den etwa dreißig Schuhpaaren zwar nicht, dafür aber umso mehr dreiblättriger Klee. "Wenn du heute ein vierblättriges Kleeblatt findest, wird dir das Glück im kommenden Jahr nicht mehr von der Seite weichen", erklärte Wanderleiterin Corinna Gerber einem Jungen auf der diesjährigen Silvesterwanderung der NaturFreunde Oberbarnim-Oderland.

Die Strecke führte die Gruppe auf den 158 Meter hohen Semmelberg - oder vielmehr das Semmelplateau. Denn als Berg mit Spitze zeigte sich die Erhöhung an der B 158 bei Platzfelde nicht. "Es ist ein Zufall, dass die Straße genauso benannt ist wie die Höhe des Semmelbergs", bemerkte Corinna Gerber. Seinen Namen trägt der Semmelberg nicht einfach so, erklärte Bernd Müller, Gruppenleiter der NaturFreunde Oberbarnim-Oderland. "Die Bäcker verloren damals ihre Brötchen auf dem Weg. Diese kullerten dann regelmäßig den Berg herunter", sagte Müller.

Anlässlich des neuen Jahres hatte er sich zum Auftakt der Wanderung von der Sage der "Wilden Jagd" inspirieren lassen: "Zwischen Weihnachten und Dreikönigstag, in den geheimnisvollen zwölf Rauhnächten, braust die wilde Jagd alljährlich über die schneeverhüllten Berge, Wälder und Ortschaften des Oberbarnim", stimmte Bernd Müller die Wanderschaft ein. "Aus den Bergen kommen die unholden Geister auf Rossen und Böcken unter Geheul und Sturmessausen geritten. Am Semmelberg macht die tolle Schar Halt. Da werden die verwünschten Sennerinnen aus ihren eisgrünen Kammern geholt und es geht zum schaurigen Tanz auf den Schloßberg und den Pimpinellenberg", las Müller weiter aus der Geschichte vor.

Wer es nicht besser gewusst hätte, hätte glauben können, dass die Geister ihre Runden in dem Wald bereits gedreht hatten. Denn immer wieder zeigten sich Schäden des Sturms aus der vergangenen Woche. Abgeknickte Äste und umgefallene Bäume säumten den Weg. "Es ist wichtig, dass die Wanderer die Wege im Wald ebnen", bemerkte Müller gleichzeitig über den Nutzen der Wanderung.

Im vergangenen Jahr hatte der Verein rund 2000 Gäste für seine rund 90 Angebote in der Region begeistern können, resümierte der Naturliebhaber. Nicht nur für Wanderungen, sondern auch für Vorträge oder andere Führungen. Sehr beliebt sei nach wie vor der Grumsiner Forst. "Der Titel Unesco Weltnaturerbe zieht eben bei den Menschen", sagte Müller. Nicht minder schön sei die Landschaft um den Semmelberg, so Müller. "Deshalb haben wir uns die Strecke auch als Silvesterwanderung ausgesucht."

Ein Problem, das durchaus gelöst werden könnte, sieht der Wanderleiter in fehlenden Wandersparkplätzen. "Davon gibt es in unserer Region zu wenig." Sichtbar machte sich das Problem unter anderem am Startpunkt der Wanderung, dem Forsthaus Bodenseichen. Dort sammelten sich die Fahrzeuge. "Die 300 000 Euro, die jährlich vom Landkreis an die Bad Freienwalde Tourismus GmbH gehen, könnte man auch gut darin investieren", sagte Müller. Denn immerhin sollten zunächst die Grundlagen geschaffen werden, bevor mit Broschüren oder ähnlichem Werbung gemacht wird, so Müller. "Die Wanderwege sind nun mal oft nur mit dem Auto erreichbar, gerade für Leute, die von weiter anreisen und sich in der Gegend nicht auskennen."