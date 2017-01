Zum Jahresstart "Mehr vom Meer"

artikel-ansicht/dg/0/

Gro├č Neuendorf (MOZ) Mehr von den Stühlen statt "Mehr vom Meer" war zunächst das Motto des traditionellen Kulturtreffs in der Groß Neuendorfer Galerie Koch und Kunst. Die Veranstaltung ist bei den Kulturfreunden des Oderlandes und weit darüber hinaus bereits so beliebt, dass sich der eigentlich große Veranstaltungsraum der Galerie als viel zu klein erwies.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541522/