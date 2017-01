Mit Elan ins neue Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Sportlich lassen es traditionell die Mitglieder des TSV Seelow angehen. Beim Silvesterlauf hatten sie am Sonnabend strahlenden Sonnenschein. Als Jüngster war mit seinen 14 Monaten Oliver Bresch aus Neuwerbig dabei, allerdings noch beim Vater auf dem Arm. Vereinschefin Dagmar Rocktäschel zog eine gute Bilanz des Jahres. Mit 34 Kindern und zehn Erwachsenen sei der Verein an der Kapazitätsgrenze, da man noch immer einen Übungsleiter suche.

Fotostrecke Jahreswechsel in der Seelower Region Mit tollen Festen, zum Tei sportlich und aktiv und zum GlĂŒck ohne grĂ¶ĂŸere UnfĂ€lle haben die OderlĂ€nder den Jahreswechsel begangen. Gefeiert wurde bei bester Laune und Musik.

Zünftig gefeiert wurde in den Kultur- und Gasthäusern. Etwa bei DJ Flocky in Golzow oder zur Musik von Silvio Linn aus Storkow im Seelower Kreiskulturhaus. Die Veranstalter hatten den großen Saal in Seelow schön dekoriert. Für jeden Gast spielte der DJ die passende Musik. Zu Mitternacht versammelten sich alle auf dem Vorplatz des Kulturhauses, um das Jahr lautstark zu begrüßen. "Schon eine Stunde später waren die Böllerei-Reste wider verschwunden. Das war toll!", freut sich Petra Stadler.

Für Superstimmung sorgte auch DJ Frank Wollschläger zur Silvesterparty im Kulturhaus Alt Zeschdorf. Bereits zum achten Mal veranstalteten die Volkssolidarität unter der Schirmherrschaft vom Ortsbürgermeister Uwe Köcher und seinen fleißigen Helfern diese im geschmückten Saal. Gekommen waren Gästen aus Alt Zeschdorf, Booßen, Frankfurt, Lietzen, Lebus und Umgebung. Es gab ein Büfett von der Fleischerei Dolgelin und zur fortgeschrittenen Stunde Pfannkuchen mit Kaffee sowie ein Glas Sekt zum Anstoßen.

In Gusow blieb kein Auge trocken, als das Hobby-Kabarett des Dorfclubs 61 die wichtigsten Geschichten aus dem Leben der Gusow-Platkower auf die Turnhallenbühne brachte. Das Rollator-Geschwader erzählte die besten Storys, angefangen von der Geburt bis zu den blühenden Landschaften im schönen neuen Westen seit dem Mauerfall. Da zogen aufbaufreudige FDJler mal eben die Mauer hoch, was kurz zuvor ein energischer Spitzbart noch völlig abgestritten hatte. Da gab es das frohe Jugendleben mit den Gusower Punks und Rockern, bis die Mauer wieder eingerissen wurde. Das Publikum, das auch aus Seelow und Werbig kam, war begeistert.

Um gute Vorsätze ging es am Neujahrstag bei der traditionellen Wanderung rund um den Klostersee in Altfriedland. Rund 40 Leute lauschten auf der fünf Kilkometer langen Tour den Erzählungen von Alfred Effert vom Verein "Langes Haus". Höhepunkt war ein Picknick mit Glühwein und Keksen am Seeufer.