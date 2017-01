Sekt auf Eis und Sonnenschein

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Der mutigste Eisbär in diesem jungfräulichen Jahr war erst zehn Jahre alt. Binnen von Sekunden war Johannes ins fünf Grad Celsius kalte Wasser des Waldbades gerannt und auch schon wieder draußen. Eine Leistung, die er danach - zitternd und eingemummelt in ein Handtuch - beschmunzelte.

"Nicht schlecht", gaben die restlichen Wriezener Eisbären zu. Denn auch sie hatten kurz zuvor herausgefunden, was es heißt, in dem Wasser zu stehen beziehungsweise darin zu schwimmen. Rund 20 Eisbader hatten sich am Neujahrsvormittag bei null Grad Celsius Außentemperatur in das von einer leichten Eisschicht bedeckte Wasser gewagt. Manche bis zur Hüfte, die meisten bis zum Hals und die wagemutigsten sogar vollständig mit dem Kopf. Kurze Klopfer mit einem Besen ließen das dünne Eis zuvor zerbrechen.

Dass dieses Spektakel eine sehenswerte Sache war, zeigten auch die zahlreichen Besucher, die bei ihrem Neujahrsspaziergang einen Abstecher ins Waldbad gemacht hatten. Dass es an Neujahr viele Zuschauer gebe, wussten die Eisbären, aber so viele hätten selbst sie nicht erwartet.