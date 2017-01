Teilnehmerrekord beim Silvesterlauf

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Der Bürgermeister wirkte beeindruckt, als er seinen Blick von der Tribüne aus über das Stadion Bieselheide schweifen ließ. Dr. Hans Günther Oberlack war mit dabei, als sich die Läuferschar am Sonnabend zum Silvester-Crosslauf des BSC Fortuna Glienicke traf. Es herrschte reges Treiben. Der FDP-Politiker schüttelte viele Hände, wurde gelegentlich in einen Smalltalk verstrickt und gab den Startschuss für die sechste Auflage der Veranstaltung. Wann hatte er beschlossen, auf einen eigenen Start zu verzichten? "Von Vornherein. Ich bin kein Läufer. Das liegt mir einfach nicht."

Leonie Kim Kilbert schon: Die 14-Jährige vom SV electronic Hohen Neuendorf bewältigte die Zwei-Kilometer-Schleife in 11:36 Minuten und setzte sich damit vor Mara Schöntauf (SGVehlefanz) und Felix Hagemann (Grün-Weiß Birkenwerder) durch. Für einen Crosslauf sei die Zeit okay, sagte die Siegerin, die bei der Fortuna ihre ersten Erfahrungen als Leichtathletin sammelte. "Laufen ist schon meine Richtung", berichtet die Schildowerin, die im zu Ende gegangenen Jahr an der deutschen Meisterschaft im Blockmehrkampf teilgenommen hatte.

Kevin Kuhn will im April den Berliner Halbmarathon angehen. Der vereinslose Berliner, der ursprünglich aus Hohen Neuendorf kommt (und dort beim SSV Triathlet war), streute kurz vor dem Jahreswechsel einen Tempolauf ein. In 30:59 Minuten blieb er als Sieger über acht Kilometer (der Hennigsdorfer Niklas Schöning wurde Dritter) deutlich unter der angestrebten 32er- Zeit. "Die Bedingungen waren einfach perfekt. Es war nicht windig, die Strecke war nicht glatt."

Dies nutzte auch Maximilian Wegert, der vom Start weg ein hohes Tempo anschlug. "Auf den kurzen Distanzen kann man schön durchziehen", sagte der Läufer vom SV Dallgow, der sich auf der Fünf-Kilometer-Strecke am wohlsten fühlt. In Glienicke ging es über vier Kilometer. "Ich habe vier Wochen nicht trainiert. Für mich war es quasi ein Formtest." Schon am kommenden Wochenende stehe der erste Lauf im MBS-Cup an. "Auch den EMB-Cup will ich laufen." Wegert verschlug es vor einem Jahr in die Region. Freundin Melina Peschke habe ihn auf den Silvesterlauf aufmerksam gemacht. "Eine schöne und bergige Strecke." Die vier Kilometer bewältigte er in 17:22 Minuten und gewann vor den Vehlefanzern Dominik Pannwitz und Jakob Rettschlag.

Wenngleich viele Teilnehmer nicht den Blick von der Uhr hätten lassen können, sei es nicht um Zeiten und Platzierungen gegangen. Das betonte BSC-Jugendwartin Ulrike Ribak. "Wir verstehen uns als Familienlauf und freuen uns, dass wieder viele Silvesterbesucher bei uns waren." So konnten Teilnehmer aus Stendal und Großwoltersdorf begrüßt werden. Diese trugen dazu bei, dass mit 211 Finishern ein Rekord aufgestellt wurde. "Mittlerweile hat sich unser Lauf etabliert. Das Wetter ging kaum besser. Es war eine sehr gute Veranstaltung", so Ribak. Der stellvertretende Vereins-Vorsitzende Roland Kerst bedankte sich bei allen Helfern.