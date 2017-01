Brandenburger Studenten mit WohnheimplÃ¤tzen gut versorgt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das Angebot von Zimmern in Studentenwohnheimen liegt in Brandenburg deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Am 1. November dieses Jahres gab es 6713 Plätze in Studentenwohnheimen, wie das Brandenburger Wissenschaftsministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion im Potsdamer Landtag mitteilte. Damit wohnten 13,8 Prozent der Studenten in Unterkünften der beiden Brandenburger Studentenwerke. Die bundesweite Versorgungsrate lag nach Ministeriumsangaben bei 9,7 Prozent.