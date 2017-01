Gransee prÃ¤sentiert NeuzugÃ¤nge

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) "Wir sind angetreten, um ein bisschen Spaß zu haben. Das haben wir gut hinbekommen", stellte Chris Netzband zufrieden fest. Der Routinier von Eintracht Gransee (der Vertreter der 1. Kreisklasse zog überraschend in das Halbfinale ein) sprach von einer guten Teamleistung. "Ich bin von unserem Auftritt schon ein bisschen erstaunt."

artikel-ansicht/dg/0/1/1541527/

Im ersten Turnierspiel unterlag der krasse Außenseiter dem sechs Klassen höher spielenden Oberligisten SV Altlüdersdorf mit 0:3. Dann kam Netzband ins Team - und wie. "Ich habe in unserem zweiten Spiel gleich zwei Dinger gemacht. Und dann lief es bei uns einfach." Gegen den Kreisligisten Häsener SV hieß es am Ende 2:1, gegen die SG Mildenberg 1:0 (Tor wieder Netzband). Beide Teams ließ Gransee in der Vorrunde hinter sich. Und auch im Spiel der Vorschlussrunde gegen Altlüdersdorf II war die Eintracht beim 0:3 nicht chancenlos. Der Gegner aus der Landesklasse sorgte erst spät für die Entscheidung. Netzband: "Leider lief es etwas unglücklich. Aber gekämpft haben wir. Darauf lässt sich aufbauen."

Hallenzauber habe seine Mannschaft sicherlich nicht verbreitet, bemerkte Trainer Alexander Scholz. "Das war nicht der beste Fußball. Aber unsere Leistung war ansonsten absolut in Ordnung. Ein Lob an die Mannschaft, dass sie sich als klassentiefster Teilnehmer so verkauft hat."

Der Coach, der auch am Freitagabend selbst spielte, erhofft sich einen Schwung für die Rückrunde. In diese geht die Eintracht mit nur acht Punkten aus 14Spielen (zwei Siege). "Wir wollen aus dem Keller kommen und uns im Mittelfeld platzieren", gibt sich Netzband kämpferisch. "Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Die Ansätze waren schon in der Hinrunde da, wir haben nur die Tore nicht gemacht."

Bei der Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte sollen auch vier Neuzugänge helfen. "Unser Kader ist etwas breiter geworden", freut sich Scholz. Mit Maximilian Saar und Philipp Salow kamen zwei junge Spieler aus Krewelin. Für Einheit spielte zuletzt auch Torwart Christian Goede. Vierter Neuzugang ist Mirko Eichhorn (Templin).

"Wir haben eine gut gemischte Truppe aus Jung und Alt", sagt der Trainer. "Die Moral passt auch."

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60