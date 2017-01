artikel-ansicht/dg/0/

Seoul (dpa) Die dänische Polizei hat nach südkoreanischen Medienberichten eine Schlüsselfigur im Korruptionsskandal um die vorläufig entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye festgenommen. Die Tochter von Parks langjähriger Freundin Choi Soon Sil, Chung Yoo Ra, sei in Aalborg aufgegriffen worden, berichteten südkoreanische Sender am Montag. Die dänische Polizei in Nordjütland bestätigte am Montag zunächst nur die Festnahme einer Südkoreanerin.