DankeschÃ¶n fÃ¼r Foto-Shooting

Erkner . Fast genau vor einem Jahr schenkten Lisas Kinder ihrer Mutter ein Foto-Shooting. Zwar fotografiert die 59-Jährige aus Erkner selber gern, hat aber von sich nur sehr wenige Fotos. Und kaum gibt es jetzt einige, nahm sie ihren Mut zusammen und schickte ihr Lieblingsfoto an unsere Redaktion. Mit Erfolg. Sie ist unsere heutige "Schöne Brandenburgerin". "Ich gehöre zwar schon zum älteren Semester, kann aber noch recht stolz auf mich sein", schreibt die ehemalige Verkäuferin. Außerdem will sie ihren Kindern für das Geschenk noch einmal ganz lieb Danke sagen.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18, oder Ihre Frau/Freundin ist es, dann schicken Sie ein Bild (Foto mind. 10x15 oder Datei - ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto 2016 veröffentlicht wurden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2017 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!

Liebe Bewerberinnen, auch 2017 wollen wir unsere beliebte Rubrik weiterführen. Da wir sehr viele Einsendungen zur "Schönen Brandenburgerin 2016" erhalten haben, jedoch nur einmal wöchentlich ein Foto veröffentlichen können, wollen wir 2017 auch aus den Fotos des vorigen Jahres auswählen. Damit stoßen wir gewiss auf das Interesse aller Teilnehmerinnen. Sollte jemand nicht einverstanden sein, einfach eine Mail an obige Adresse.