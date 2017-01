Nadjas Motto: Jeden Tag etwas Gutes tun

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch . Nadja aus Leegebruch in Oberhavel liebt ihre kleine Familie und ist sehr stolz auf das, was sie im letzten Jahr alles erreicht hat. Die 29-Jährige ist examinierte Altenpflegerin in Velten und kann sich dieser Arbeit "voll und ganz hingeben. Ich kann wirklich alle dazu animieren, jeden Tag jemandem etwas Gutes zu tun und am Ende des Tages vor allem sich selbst... Das ist mein Rezept zum Glücklichsein", schreibt sie. Glücklich ist sie vielleicht auch über die Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" in dieser Woche.