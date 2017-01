"Nailmaster": Platz 1 fÃ¼r Wiesenburgerin

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541547/

Daniela Moosmann möchte in diesem Jahr ihren Titel verteidigen und im Herzen Wiesenburgs - in der Friedrich-Ebert-Straße - ein größeres Studio eröffnen. Foto: B. Kraemer

Daniela Moosmann möchte in diesem Jahr ihren Titel verteidigen und im Herzen Wiesenburgs - in der Friedrich-Ebert-Straße - ein größeres Studio eröffnen. Foto: B. Kraemer © MZV

Dieser Tage gingen bereits dutzende Gratulationen in ihrem kleinen Studio in der Ernst-Thälmann-Straße in Wiesenburg ein. Mehr noch, beim nächsten Besuch im Nagelstudio kann die Kundschaft nicht nur die obligatorische Urkunde bestaunen - als schriftlichen Beleg für die Auszeichnung -, sondern auch den dazugehörigen Pokal samt Medaille.

"Eigentlich bin ich mit dem Ziel zur Meisterschaft nach Bad Salzufflen gefahren, wenigstens Dritte zu werden", erzählt Daniela Moosmann. Doch dann kam alles ganz anders. Als nach zwei Stunden Wettbewerbsarbeit und unendlichen Minuten des Wartens danach die Bekanntgabe der Wettbewerbssieger bevorstand, schlug ihr Herz fast bis zum Hals. Als die Jury die Wettbewerbssieger verkündete, der Name der 34-Jährigen bei der Bekanntgabe des dritten Platzes jedoch nicht fiel "da dachte ich, ok das wars", so die gelernte Frisörin.

Umso größer war die Freude, als Minuten später Platz 1 und mit ihm Daniela Moosmanns Name genannt wurde.

"Die Konkurrenz war sehr stark", erzählt die junge Frau weiter. Auch davon, dass sich die Jury aus 15 Juroren zusammensetzte. Die kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, den USA und Russland.

Ihr eigenes kleines Home Studio, es firmiert unter dem Namen "Nails and More", führt Daniela Moosmann seit 2015. Der Titel krönt jetzt quasi den mutigen Schritt in die Selbständigkeit. In diesem Jahr will sie ihn verteidigen.

Traumnägel nach den Wünschen der Kunden zu gestalten, erfordert nach Aussage der Expertin ständige Fort- und Weiterbildungen - für ein höchstes Maß an Qualität. Den Beruf des Nageldesigners hervorhebend, ergänzt die 34-Jährige: "Wir sind nicht nur "Nageltanten', die einfach etwas auf die Nägel schmieren."

Einen guten Nageldesigner zeichnet nach Aussage von Daniela Moosmann in erster Linie Fachwissen aus. Schließlich geht es in ihrem Beruf um weit mehr, als nur um das lackieren von Fingernägeln.

Sie ergänzt: "Der Beruf des Nageldesigners ist auch ein sehr künstlicher Beruf." Schon während der Ausbildung liebäugelte sie mit dem Gedanken, ihren Traum vom eigenen Nagelstudio zu verwirklichen. So wurde aus der Kundin eine Nageldesignerin.

Mittlerweile hat sie einen festen Kundenstamm, der von ihrer Kreativität und dem fachlichen Können begeistert ist. "Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten der künstlerischen Gestaltung", erzählt sie weiter. Unerfüllbare Wünsche gibt es somit nicht. Ob natürlich, dezent oder auffallend, festlich oder elegant-- Fingernägel können, das wird nach einem Besuch in ihrem Studio klar, weit mehr als nur empfindliche Fingerkuppen schützen. Warum den Fingernagel also nicht zum Hingucker, zur "Kunstplattform" werden lassen? Es gibt kaum Gründe, die dagegen sprechen.