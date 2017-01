Lieblich-beschwingt durch leichte Muse

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Einen gediegenen Jahresausklang genossen die Gäste des alljährlichen Silvesterkonzertes in der Oranienburger Orangerie. Künstler der Operettenbühne Berlin gaben auch in diesem Jahr die bekanntesten Melodien des Genres vor einem ausverkauften Saal zum Besten. Damit schufen sie unter den Zuhörern gekonnt eine angemessen feierliche Stimmung für den Jahreswechsel.

Für instrumentalen Wohlklang sorgte das Quintett "Frisch gestrichen" unter der musikalischen Leitung von Ronald Herold, der diesmal das Klavier spielte. Die fünfköpfige Gruppe eröffnete den Abend mit der "Tritsch-Tratsch-Polka" von Johann Strauß und bot damit einen festlich klingenden Konzertauftakt.

Als Moderator Mathias Mory anschließend die beiden Sänger für dieses Programm vorstellte, ging ein Raunen durch den Saal, würde doch die Sopranistin Manja Neumann-Sabrowski gleich zu Beginn "Meine Lippen, die küssen so heiß" aus "Giuditta" von Franz Lehár singen. Davor hatte jedoch ihr männlicher Gegenpart, der Tenor Christoph Schröter, seinen Auftritt. Mit dem Stück "Freunde, das Leben ist lebenswert" aus derselben Operette konnte er die Sympathien des Publikums umgehend für sich gewinnen, seine kraftvolle Stimme überzeugte.

Danach betrat seine Kollegin Manja Neumann-Sabrowski in einem eleganten, schwarzen Kleid die Bühne. Sie konnte nicht nur mit ihrer Erscheinung glänzen, sondern schmetterte ihr Solo-Stück mit einer ebenfalls sehr kraftvollen und vor allem sehr variablen Stimme in den Raum. Damit ließ sie das Publikum spürbar beeindruckt zurück, bevor sie und ihr Kollege nach einer Zwischenmoderation gemeinsam die Bühne für ein Duett betraten und es dem Text zufolge "den Schwalben nachmachten". Das Lied "Machen wir's den Schwalben nach" aus der "Csárdásfürstin" von Emmerich Kálmán handelt von einem Paar auf der Suche nach einem gemeinsamen Liebesnest.

Im Laufe des Konzertes sangen respektive spielten sich die Akteure durch eine Vielzahl unterschiedlichster Operetten. Das bekannteste Werk aus dem Fach "Musical" dürfte "My fair Lady" von Frederick Loewe gewesen sein, das große Erfolge am Broadway in New York und als Film feierte. Damit kam ein ausgesprochen kurzweiliges Programm zustande, wenn auch die gespielten Lieder zum Großteil um dasselbe Thema kreisten: Liebe, und die Konflikte, die zwischen den betreffenden Personen entstehen können. Doch das ist wenig verwunderlich, sind es doch die Hauptmotive des Genres "Operette". Abgerundet wurde das Programm durch die unterhaltsamen Moderationen von Mathias Mory. Gelegentlich gab er dem Publikum Weisheiten für das neue Jahr mit auf den Weg, aber auch Humoristisches und eine kleine Märchenstunde durften nicht fehlen. Eine Neuerzählung der Geschichte von Rotkäppchen in feinstem Juristendeutsch, "zu Protokoll gebracht von den Gebrüdern Grimm", sorgte für einige Lacher im Publikum.

Die Mischung traf auch in diesem Jahr den Nerv der Zuschauer. "Zugabe"- und "Bravo"-Rufe am Ende der Vorstellung waren der Dank für dieses Programm. Auch für Stammgäste wurde es nicht langweilig, hatten die Künstler doch neue Melodien im Gepäck. "Wir sind jedes Jahr hier. Es ist beeindruckend, wie die Musiker hier immer wieder ein abwechslungsreiches Konzert auf die Bühne bringen", so das Resümee von Fredy Lehmann aus Hennigsdorf. Das Silvesterkonzert der Operettenbühne hat also viele Freunde in Oranienburg. Die Neuauflage 2017 kann kommen.