Deutsches Historisches Museum als "aktueller Debattenort"

Berlin (dpa) Das Deutsche Historische Museum (DHM) sollte sich nach Ansicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters unter seinem neuen Leiter Raphael Gross zu einem "aktuellen Debattenort" entwickeln. "Dieses Haus ist das wichtigste Geschichtsmuseum Deutschlands und ein Aushängeschild für das Selbstverständnis Deutschlands in der Mitte der Hauptstadt", sagte Grütters der Deutschen Presse-Agentur. "Diesen Anspruch muss es einlösen und aktuelle Entwicklungen aus der Geschichte heraus verständlich machen."

Deutsches Historisches Museum in Berlin - es soll zu einem Ort fĂŒr Debatten werden. © dpa

Der neue Präsident Raphael Gross bringt ihren Worten zufolge dafür beste Voraussetzungen mit. "Er genießt in der Zunft hohes Ansehen und hat in seiner bisherigen Museumsarbeit ein hervorragendes Sensorium für aktuelle Themen bewiesen", sagte sie.

Der Historiker Gross, 1966 in Zürich geboren, war zuletzt Leiter von jüdischen Museen in Leipzig und Frankfurt/Main. Am DHM ist er Nachfolger von Alexander Koch, der im Mai nach Differenzen mit der von Bund und Ländern getragenen Museumsstiftung zurückgetreten war.

Aufgabe des neuen Präsidenten sei nun, das Haus nach innen zu befrieden und öffentliche Diskurse und gesellschaftliche Debatten anzustoßen, so Grütters.