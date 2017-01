artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (dpa) Nach der Übernahme des Bahnwerks Eberswalde durch einen privaten Investor läuft der Betrieb erst langsam wieder an. Für einen Großteil der verbliebenen rund 150 Mitarbeiter wolle die Firma zunächst Kurzarbeit anmelden, sagte Betriebsratschef Andreas Hoffmann am Montag. Nach einer Belegschaftsversammlung am Morgen seien die Mitarbeiter zunächst nach Hause geschickt worden. Man sei aber zuversichtlich, den Betrieb bis März wieder richtig ans Laufen zu bekommen. Der Investor Quantum hatte die Firma zum Jahreswechsel für einen Euro von der Deutschen Bahn AG übernommen. Zudem erhielt er eine Landesbürgschaft und gab eine Bestandsgarantie ab. Quantum hatte 2014 bereits den Waggonbau Niesky in Sachsen übernommen.