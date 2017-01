Hinein ins eisige Wasser!

artikel-ansicht/dg/0/

Borkheide (MZV) Zuschauer in Jacken gehüllt hatten gut Lachen. Traditionell stürzten sich Wagemutige am 1. Januar in das kühle Nass des Waldbades Borkheide. Das Spektakel, welches bereits zum 13. Mal stattfand, zieht immer mehr mutige Bader und Schaulustige an. Gut gelaunt stürzten sich fast 40 Männer, Frauen und auch Kinder ins Wasser, welches sogar mit einer hauchdünnen Eisschicht bedeckt war. Bei Glühwein und Gegrilltem sahen rund 350 Schaulustige zu. Damit ist die Saison im Waldbad eröffnet!