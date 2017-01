artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach der Feuerattacke gegen einen schlafenden Obdachlosen in Berlin kommen die Ermittlungen gegen die sieben Verdächtigen in U-Haft laut Staatsanwaltschaft zügig voran. Wie Sprecher Martin Steltner am Montag sagte, seien die Aufnahmen von Überwachungskameras bedeutsam für die Ermittlungen. Den jungen Männern zwischen 15 und 21 Jahren wird gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen.