KÃ¼chenbrand am Montagmorgen

Rathenow (MOZ) Montagfrüh kam es in der Semliner Straße in Rathenow zu einem Küchenbrand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus. Laut Polizeiangaben musste der 41-jährige Mieter, in dessen Wohnung der Brand ausgebrochen war, durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte er noch andere Mieter informieren können, dass es brennt. Das Haus sowie Nachbaraufgänge wurden evakuiert. Mittlerweile konnten alle Bewohner wieder zurück. Die Wohnung, in der es brannte, ist nun jedoch unbewohnbar.