NÃ¤chste Stunde der WintervÃ¶gel

Havelland (MOZ) Mehr als 93.000 Naturliebhaber im deutschsprachigen Raum hatten sich Anfang 2016 an der Stunde der Wintervögel beteiligt. Sie zählten mehr als 2,5 Millionen Vögel in Parks, Gärten und auf heimischen Balkonen. Am Freitag startet die neue, siebte Zählaktion des Naturschutzbundes (NABU). Vom 6. bis 8. Januar sind die Menschen aufgerufen, sich erneut eine Stunde lang Zeit zu nehmen und die Vögel zu beobachten.

Der Stieglitz war der Vogel des Jahres 2016. Er taucht ganz gern an den winterlichen Futterhäuschen auf. Für die Bestimmung der Vogelarten bietet der NABU auf www.nabu.de eine Bestimmungshilfe an.

Das Zählprinzip ist dabei unbedingt zu beachten. Von jeder Vogelart wird die im Laufe der Stunde beobachtete höchste Anzahl gemeldet. Wenn man also in der Stunde eine Blaumeise gesehen hat, so ist eine Blaumeise zu melden. Hat man aber einmal eine Kohlmeise und später nochmal drei Kohlmeisen zusammen gesehen, so sind drei Kohlmeisen zu melden. So sollen doppelte Zählungen vermieden werden.

Der NABU erhofft sich über die in jedem Jahr stattfindenden Zählaktionen langfristige Bestandsentwicklungen verfolgen zu können. In der vergangenen Zählung war beispielsweise der Erlenzeisig wesentlich häufiger vertreten als je zuvor und kletterte von Rang 22 im Jahr 2015 auf Rang neun. Seine "Invasion" wurde darauf zurück geführt, dass die Vögel im Sommer besonders viele Junge in Skandinavien aufgezogen hatten, diese aber im Winter dort nicht genug Nahrung fanden und daher nach Deutschland flogen. Langfristig konnte vor allem beim Grünfink eine Verkleinerung der Population festgestellt werden. So schrieb der NABU in seiner letzten Auswertung der Stunde der Wintervögel, dass der Bestand seit Beginn der Zählung von Jahr zu Jahr geringer werde. Übrigens, der häufigste Wintervogel war 2016 der Haussperling, der sich vor Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel den Spitzenplatz sicherte.

Wer an der Zählung teilnehmen möchte, kann seine Beobachtungen direkt im Online-Meldeformular auf der Internetseite des NABU melden (www.nabu.de). Samstag und Sonntag ist von 10.00 bis 18.00 Uhr auch eine telefonische Meldung über die kostenlose Rufnummer 0800/1157115 möglich. Es gibt sogar etwas zu gewinnen. Neben einem guten Fernglas werden Literatur, Selbstbaukästen, Audio-CDs und Gutscheine verlost.