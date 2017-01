artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (dpa) Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Nacht zum Dienstag in Berlin und Brandenburg vor glatten Straßen durch überfrierende Nässe. "In der Nacht werden die Temperaturen bis auf Werte zwischen dem Gefrierpunkt und minus drei Grad fallen", sagte der diensthabende Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag in Potsdam. "Gleichzeitig ziehen dichte Wolken mit leichten Schneefällen und Regen von der Prignitz über Berlin bis zur Niederlausitz durch." Glatte Straßen könne es noch am Dienstagmorgen vor allem im Osten und Süden Brandenburgs geben. Am Abend und in der Nacht zum Mittwoch ist mit Sturmböen bis zur Stärke 8 zu rechnen.