Leicester City mit wichtigemÂ Remis in Middlesbrough

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541605/

Leicester-City-Spieler Jamie Vardy. Der amtierende Premier-League-Champion spielte in Middlesbrough 0:0.

Leicester-City-Spieler Jamie Vardy. Der amtierende Premier-League-Champion spielte in Middlesbrough 0:0. © Hannah Mckay/EPA/dpa

Allerdings hatten die Gäste Glück, als Middlesbroughs Gaston Ramirez in der 84. Minute freistehend aus kurzer Entfernung das Tor verfehlte. Leicester ist in dieser Spielzeit noch ohne Auswärtssieg in der Liga.