IsmaÃ«l erhÃ¤lt beim VfL franzÃ¶sischen Co-Trainer

Der in Villingen geborene Guillou spielte in Deutschland für den SC Freiburg und den VfL Bochum als Verteidiger. «Patrick Guillou ergänzt mit seinen Fähigkeiten unseren Trainerstab, er spricht zudem vier Sprachen», sagte der Sportliche Leiter Olaf Rebbe in einer Mitteilung.