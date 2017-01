Badegast im Turm verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein Badegast ist am Montagnachmittag in der Oranienburger Turm-Erlebniscity verletzt worden. Nach Angaben von Turm-Geschäftsführer Kay Duberow war der Mann gegen 14.30 Uhr auf den Fliesen im Bad gestürzt und hatte sich Kopfverletzungen zugezogen. Die Bademeister hätten schnell reagiert, den Rettungsdienst alarmiert und den Mann erstversorgt. Da in Oberhavel zu der Zeit kein Notarzt verfügbar war, wurde ein Mediziner aus Berlin mit einem Hubschrauber eingeflogen, der den Badegast behandelte. Der Mann wurde danach in eine Klinik gefahren.