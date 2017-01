Mann bei Streit in den Bauch gestochen

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Bei einem Streit zwischen zwei kleineren Gruppen in Rheinsberg ist ein 18-Jähriger in den Unterbauch gestochen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Neujahrsnacht gegen 1 Uhr aus noch ungeklärtem Grund zu einer massiven Auseinandersetzung an der Paulshorster Straße. Die Gruppen gerieten auf Höhe des Aldi-Marktes aneinander. Nach einer Beleidigung soll erst einem 38-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend soll ein 31-Jähriger einem 18-jährigen Berliner mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der Geschädigte erlitt eine zirka vier Zentimeter tiefe Verletzung. Die Bauchdecke wurde jedoch nicht durchstoßen. Der junge Mann wurde in die Ruppiner Kliniken gebracht. Er ließ sich nach ambulanter Behandlung entgegen des ärztlichen Rates wieder entlassen und meldete sich bei der Polizei. Unmittelbar vor seiner Vernehmung kam es zu leichten Nachblutungen. Seine Eltern brachten den 18-Jährigen daher erneut ins Krankenhaus, wo er operiert wurde. Aufgrund der Verletzungen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung, aber nicht wegen versuchten Totschlags. Die Klinge sei nicht geeignet, jemandem lebensgefährlich zu verletzen, hieß es aus der Pressestelle.