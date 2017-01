artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Probleme der Berliner Polizei mit ihrem Digitalfunk in der Silvesternacht lagen nach ersten Erkenntnissen an einer Überlastung des Systems. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Die sogenannten Statustasten an den Digitalfunkgeräten der Polizisten funktionierten in der Nacht zu einem größeren Teil nicht. Mit diesen Tasten können die Polizisten der Einsatzzentrale mit einem Knopfdruck übermitteln, ob und wo sie einsatzbereit sind oder womit sie gerade beschäftigt sind. Der Sprechfunk war während der Silvestereinsätze nicht gestört. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte mehr Geld für einen Ausbau der Funknetze. Die "Berliner Morgenpost" hatte zuerst über das Thema berichtet.