MÃ¼llabfuhr im Winter erschwert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541619/

So weist die AWU darauf hin, dass die Abfahrtswege bereits am frühen Morgen eis- und schneefrei sein müssen. Eine Räumung sollte bis spätestens 7Uhr morgens erfolgen.

Auch von den Abfallbehälter selbst sollte der winterlichen Niederschlag abgefegt werden. Obacht auch beim Deckel: anhaftendes Eis lässt ihn oft nicht öffnen. Um den Abfahrer die Arbeit zu erleichtert sollte deshalb die Müllbehälter enteist sein.

Hingewiesen wird auch darauf, keine feuchten Abfälle lose in den Tonnen zu entsorgen. "Diese frieren fest und können dann nicht entsorgt werden", teilte die AWU mit. Kein Problem ist es , solche Abfälle in Zeitungspapier oder Pappe einzuwickeln. Solche Hüllen verhindern das Festbacken an der Tonnen-Innenwand.

Um am Boden des Behälters ein Festfrieren zu verhindern, sollte jede Tonne mit Pappe oder Eierkartons ausgekleidet werden. Das Anhaften durch Frost wird auch schon dadurch verhindert, dass man seine Tonnen in die Garage oder in den Keller stellt - wenn es denn möglich ist. Wer seine Tonne von oben vollstopft, fördert auch das Festfrieren des Mülls. Deshalb sollte im Winter besonders darauf geachtet werden, dass der Müll locker in die Tonne gefüllt wird.

Sollte es an manchen Abfuhrtagen zu Dauer-Schneefall kommen, müssen die Ruppiner ohnehin Geduld mit der Müllabfuhr haben. "Bei Eis und Schnee brauchen die Touren einfach deutlich länger als im Sommer", so die AWU. "Das bedeutet für unsere Mitarbeiter ohnehin schon ein deutliches Mehr an Arbeit", heißt es weiter.