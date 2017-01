Nabu lÃ¤sst WintervÃ¶gel zÃ¤hlen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die siebte "Stunde der Wintervögel" findet vom 6. bis 8. Januar statt, kündigt der Nabu-Kreisverband Fürstenwalde an. Er lädt Naturfreunde ein, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. "Wer möchte, kann sich vorher mit der praktischen Nabu-Zählhilfe ausstatten, die es im Internet unter www. stundederwintervoegel.de gibt", sagt Stephan Wende, Vorsitzender Kreisverbandes. "Die Zahlen trägt man in ein praktisches Online-Formular ein. Alternativ kann man sie am 7. und 8. Januar zwischen 10 und 18 Uhr auch unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1157115 durchgeben", so Wende weiter.