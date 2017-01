Winterdienst geht vor AufrÃ¤umen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Woltersdorf/Schöneiche (MOZ) Auf die Beseitigung des Knaller-Mülls von der Silvesternacht waren die Bauhöfe eingerichtet - aber dann kam in der Nacht zum Montag eine dünne Schneeschicht dazu. "Wir mussten erst mal Winterdienst machen", lautete die Auskunft von Schöneiches Bauhofleiter Christian Dimerski und Klaus Kelling, Mitarbeiter der Gemeindewohnungsbaugesellschaft Woltersdorf (GWG), die auch den Bauhof für den Ort betreibt. Auch Dirk Haase, der Prokurist der Wohnungsgesellschaft Erkner, verwies auf den Vorrang der Verkehrssicherung in der Arbeit der Hauswarte. Dabei gab es zumindest in Woltersdorf einiges aufzuräumen, wie Kelling berichtete. Vor allem an der Schleuse und am Thälmannplatz lagen die Überreste der Knallerei herum. Etwa zwei große Mülltonnen wurden nur mit dem Silvester-Müll gefüllt. Alle elf Mitarbeiter des Woltersdorfer Bauhofs waren im Einsatz, sagte Kellings Chefin Mandy Suhrbier. Und die nächsten Frühschichten warten: In den nächsten Tagen ist mit Schnee zu rechnen.