Ronja wird seit Tagen vermisst

MĂŒllrose (MOZ) Es war ein trauriger Jahresbeginn für Kerstin B. aus Müllrose. Denn eine im Kreise der Familie fehlte und fehlt immer noch: Ronja, die Jagd-Terrierhündin. "Wir vermissen sie seit dem Nachmittag des 28. Dezember nach einer Jagd an der Oder bei Reitwein", erzählt sie und mittlerweile ist auch schon etwas Verzweiflung in ihrer Stimme zu hören. "Die Kleine hatte eine rote Weste mit aufgedrucktem Namen und Telefonnummer darauf an." Und gechipt sei sie auch.

Dass Ronja bei der Jagd etwas zugestoßen ist, das glaubt Kerstin B. nicht. Denn zum einen wurde die fünfeinhalbjährige Hündin am Tag ihres Verschwindens nach der Jagd von einem Passanten auf dem Oderdamm bei Reitwein in Richtung Norden gesehen. "Sie soll einem Radfahrer gefolgt sein", erzählt die Müllroserin. Und zum anderen hätten 21 Personen am darauffolgenden Tag das gesamte Waldgebiet abgesucht - mit einem anderen Hund. "Für die aktive Hilfe der Jagd-Pächtergemeinschaft in Reitwein kann man nur dankbar sein. Das war überwältigend", sagt Kerstin B. "Da Ronja bei der Suche nicht gefunden wurde, besteht die Hoffnung, dass sie noch lebt und möglicherweise von jemandem mitgenommen wurde." Möglicherweise habe sie sich auch jemandem angeschlossen. Die Hündin sei nämlich sehr anhänglich und Menschen gegenüber sehr sozial.

Kerstin B. hat mittlerweile alle Hebel in Bewegung gesetzt, Suchmeldungen und Bilder von Ronja ins Internet gestellt und sich auch beim Haustierzentralregister Tasso gemeldet. In den umliegenden Ortschaften von Reitwein wurden zudem zeitnah etliche Aushänge verteilt - bisher gab es jedoch keinen entscheidenden Hinweis. Nun hofft sie, dass die Zeitung möglicherweise weiterhelfen kann.

"Ich bitte darum, dass die Menschen aufmerksam sind und auch darauf achten, wer möglicherweise plötzlich einen kleinen Hund besitzt", sagt die Müllroserin. Sogar 500 Euro Finderlohn hält sie bereit für denjenigen, der ihr ihre geliebte Terrierhündin zurückbringt.

Informationen an Tel. 033606 4180 oder per E-Mail an: k.johanna62@yahoo.de