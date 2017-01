Guter Ruf zahlt sich aus

artikel-ansicht/dg/0/

Zum Turnier der D-Junioren (U13) hatten sich die 1. FCF-Trainer Klaus Herpel und Stefan Räthel acht leistungsstarke Mannschaften aus Berlin und Brandenburg eingeladen. Der FV Preussen Eberswalde führt die Landesliga Ost an, Energie Cottbus ist Tabellendritter in der Süd-Staffel, der Gastgeber 1. FCF dort Erster. In der Berliner Verbandsliga sind der SC Staaken (1.), FC Hertha 03 Zehlendorf (3.) und Füchse Berlin Reinickendorf (5.) in der Staffel 1 niveaubestimmend. "Seit unsere D-Junioren im vorigen Mai beim Rasencup in Berlin-Zehlendorf mit Vereinen aus dem Bundesgebiet den vierten Platz belegten, gibt es viele Anfragen von Berliner Vereinen zu Turnieren mit uns", erklärt Klaus Herpel die große Resonanz. So sahen beim 27. Benefizturnier knapp 100 Zuschauer in der Brandenburg-Halle viele spannende Spiele, als in zwei Fünfergruppen um den Turniersieg gekämpft wurde.

In der Gruppe A setzte sich der Gastgeber 1. FC Frankfurt nach einem 3:2 gegen Hertha Zehlendorf, 2:0 gegen Preußen Eberswalde, 4:0 gegen Union Fürstenwalde und einer 1:4- Niederlage gegen BFC Dynamo Berlin vor dem Gruppenzweiten Zehlendorf durch. Den Berlinern kam dabei nur das um ein Tor bessere Torverhältnis gegenüber Eberswalde zu Gute.

In der Gruppe B ließen die groß gewachsenen und favorisierten Jungen vom SC Staaken Berlin vor den Füchsen Berlin nicht viel anbrennen und wurden nach Siegen über Energie Cottbus (4:1), FC Eisenhüttenstadt (5:1), dem späteren Gruppenzweiten Füchse Berlin (3:1) sowie einem 1:1 gegen Union Frankfurt Gruppenerster.

Im ersten Halbfinale stand der Gastgeber nach dem 3:2 als erster Finalist des Benefizturniers fest. Im zweiten Halbfinale gab es zwischen Zehlendorf und Staaken ein richtiges Kopf-an-Kopf Rennen, bei dem Staaken mit 1:0 die Nase vorn hatte.

Das kleine Finale um Platz 3 gewannen die Zehlendorfer mit 2:1 gegen die Füchse. Im großen Finale 1. FC Frankfurt gegen SC Staaken Berlin schien beim Gastgeber die Luft auf der Zielgeraden etwas raus zu sein. Staaken gewann mit 4:0 und wurde verdienter Turniersieger.

"Wir hatten im Dezember bei einem Turnier in Briesen schon gegen Staaken verloren und wollten uns jetzt revanchieren. Aber die Kraft war nicht mehr da", so Klaus Herpel. "Der erste Platz wäre gegen den starken Gegner schon überraschend gewesen, aber dass wir Zweiter werden, das hätten wir im Vorfeld unterschrieben", ergänzt der Trainer, der einen doppelt erfolgreichen Turniertag erlebte, nachdem am Abend seine Männer vom 1. FCF II Turniersieger geworden war.

Grund zur Zufriedenheit hatte bei den D-Junioren ebenso Stefan Räthel, Trainer der Union-Frankfurt-Mannschaft, hinter der sich der jüngere (U12) Jahrgang des zweiten Landesligisten des 1. FC Frankfurt verbirgt. "Wir haben teils gegen zwei Jahre ältere Jungen gespielt und als Sechster einige Mannschaften von Nachwuchsleistungszentren hinter uns gelassen. Stolz sind wir, dass wir die einzige Mannschaft sind, die dem Turniersieger aus Staaken mit einem 1:1 einen Punkt abnehmen konnten", so Räthel.

Und Klaus Herpel ist überzeugt: "Mit dem Turnier haben wir viel Werbung für den Nachwuchsfußball in Frankfurt gemacht. Die Berliner wollen gern wiederkommen". Aber nicht nur sie, so die Auffassung der Zuschauer und der anderen anwesenden Mannschaften.